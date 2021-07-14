У профільному комітеті Ради не підтримали відставку Авакова

Верховна Рада в сесійній залі розгляне відставку Арсена Авакова / УНІАН

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності не підтримав заяву глави МВС Арсена Авакова про відставку. Натомість учасники комітету проголосували за вирішення цього питання депутатами у сесійній залі українського парламенту. Авакова запрошували на засідання комітету, проте з невідомих причин він не прийшов.

Під час засідання комітету, у середу, 13 липня, доповідачем з питання відставки Авакова був заступник голови комітету Андрій Осадчук. Голова Денис Монастирський, який є кандидатом на пост глави МВС, заявив про можливий конфлікт інтересів, тому поступився місцем своєму заступнику.

На голосування було поставлено два питання: рекомендувати Раді визначитися з питанням відставки Авакова в сесійній залі або підтримати заяву міністра МВС про відхід з посади.читайте такожЧому Аваков різко захотів у відставку

За першу пропозицію проголосували "за" 13 учасників комітету, 5 утрималися. Другу пропозицію вирішили не голосувати.

"Таким чином, наш комітет рекомендує Верховній Раді визначитися в сесійній залі... Ми не голосуємо другу пропозицію, тому що рішення вже прийнято. Я закриваю розгляд цього питання", - підкреслив Осадчук.

Аваков також був запрошений на Комітет для розгляду цього питання, проте міністр на засідання не прийшов.

Відставка Арсена Авакова з поста глави МВС