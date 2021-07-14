У профільному комітеті Ради не підтримали відставку Авакова

Аваков не був присутній на комітеті, де розглядалося питання його відставки.
Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності не підтримав заяву глави МВС Арсена Авакова про відставку. Натомість учасники комітету проголосували за вирішення цього питання депутатами у сесійній залі українського парламенту. Авакова запрошували на засідання комітету, проте з невідомих причин він не прийшов.
Під час засідання комітету, у середу, 13 липня, доповідачем з питання відставки Авакова був заступник голови комітету Андрій Осадчук. Голова Денис Монастирський, який є кандидатом на пост глави МВС, заявив про можливий конфлікт інтересів, тому поступився місцем своєму заступнику.
На голосування було поставлено два питання: рекомендувати Раді визначитися з питанням відставки Авакова в сесійній залі або підтримати заяву міністра МВС про відхід з посади.читайте такожЧому Аваков різко захотів у відставку
За першу пропозицію проголосували "за" 13 учасників комітету, 5 утрималися. Другу пропозицію вирішили не голосувати.
"Таким чином, наш комітет рекомендує Верховній Раді визначитися в сесійній залі... Ми не голосуємо другу пропозицію, тому що рішення вже прийнято. Я закриваю розгляд цього питання", - підкреслив Осадчук.
Аваков також був запрошений на Комітет для розгляду цього питання, проте міністр на засідання не прийшов.
Відставка Арсена Авакова з поста глави МВС
- Видання НВ у вівторок, 13 липня, з посиланням на власні джерела повідомило, що на Банковій розглядають можливість призначення секретаря РНБО Олексія Данилова новим міністром МВС.
- При цьому також уточнювалася, що на посаду міністра внутрішніх справ розглядається кандидатура Олександра Єфименка – голови УМВС у Херсонській області за часів правління Януковича.
- Увечері того ж дня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Верховна Рада 15 липня розгляне питання про відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ.
- Пізніше з'явилася інформація, що Аваков особисто написав заяву про відставку. Через деякий час відомості офіційно підтвердилися.