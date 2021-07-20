У Раді з'явилося найбільше міжфракційне об'єднання

Міжфракційні депутати об'єдналися / rbc.ua

У Верховній Раді України створили нове міжфракційне депутатське об'єднання. Команда "слуг народу" називається "За конституційну реформу і ефективну владу". Вона стала найбільшою в історії українського парламенту.

Про це під час позачергового засідання нардепів у вівторок, 20 липня, заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук.

За його словами, склад новоствореного об'єднання включає 283 народних обранці.

Співголовами новоствореної команди стали представники "Слуги народу". А керівниками-Руслан Стефанчук, Павло Фролов, Олександр Корнієнко, Вікторія Підгірна та Андрій Клочко.

Який склад ВРУ зараз:

На сьогоднішній день в українському парламенті діє 5 фракцій:

"Слуга народу", "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "Голос".

Крім цього, Рада також включає 2 депутатські групи:

"Партія" За майбутнє", "Довіра".

Тим часом, за інформацією Громадянської мережі "ОПОРА", наприкінці лютого поточного року парламент країни налічував 96 міжфракційних депутатських об'єднань.