Відставка голови МОЗ Степанова: хто претендує на його місце

Постанова про відставку голови МОЗ Максима Степанова надійшла до парламенту 14 травня.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов подав у відставку. Відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло сьогодні до парламенту, заявила прессекретар спікера ВР Ольга Туній у Facebook.
"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - повідомила вона.
За інформацією джерел Української правди, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні перебував в ОПУ, де президент Володимир Зеленський запропонував міністру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем'єр-міністр Шмигаль подав подання про його звільнення.
читайте такожСтепанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19
За словами самого Максима Степанова, він заяви про відставку не писав, сказав він в інтерв'ю Україна 24.
Як підкреслив міністр, його відставку з посади голови МОЗ має підтримати необхідна кількість депутатів.
"На табло у Верховній Раді за цю постанову про відставку має бути 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь - якого члена уряду призначає і звільняє парламент", - сказав він.
На посаду міністра охорони здоров'я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Відставки міністрів - про що раніше писав Главред:
- Раніше Главред писав про те, що два члени українського Кабінету-керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій-вирішили піти зі своїх постів. Про це 14 травня повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Партії європейська солідарність (політсила Петра Порошенка) Олексій Гончаренко.
- Він стверджує, що обидва міністри подали заяви про відставку.
- У слузі народу назвали кандидатів на посади міністра інфраструктури та міністра розвитку економіки. За словами нардепа Євгенії Кравчук, посаду Криклія може отримати чинний глава Укравтодору Олександр Кубраков, а на крісло міністра розвитку економіки претендує керівник податкової Олексій Любченко.