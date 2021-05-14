Відставка голови МОЗ Степанова: хто претендує на його місце

Степанова відправляють у відставку / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов подав у відставку. Відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло сьогодні до парламенту, заявила прессекретар спікера ВР Ольга Туній у Facebook.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова", - повідомила вона.

За інформацією джерел Української правди, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні перебував в ОПУ, де президент Володимир Зеленський запропонував міністру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем'єр-міністр Шмигаль подав подання про його звільнення.

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За словами самого Максима Степанова, він заяви про відставку не писав, сказав він в інтерв'ю Україна 24.

Як підкреслив міністр, його відставку з посади голови МОЗ має підтримати необхідна кількість депутатів.

"На табло у Верховній Раді за цю постанову про відставку має бути 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь - якого члена уряду призначає і звільняє парламент", - сказав він.

На посаду міністра охорони здоров'я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

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