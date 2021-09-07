У Раду проходять чотири партії, політсила Зеленського лідирує - нове опитування

зал засідань Верховної Ради / УНІАН

Якби позачергові вибори в український парламент відбулися у вересні нинішнього року, то найбільше б голосів українців отримала президентська політична сила "Слуга народу" (25,8%). Про це свідчать результати чергового опитування, яке провели співробітники відомої установи - соціологічної групи Рейтинг.

Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначилися) виглядає так:

"Європейська солідарність" - 14,1%;

"Опозиційна платформа - за життя" - 12,4%;

"Батьківщина" - 10,6%;

"Сила і честь" - 4,9%;

"Наші" - 4,7%;

"Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%,

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,2%;

"Партія Шарія" - 3,6%;

"УДАР Віталія Кличка" - 3,4%;

Рейтинг інших політичних сил не перевищує 3%.

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Нагадаємо, раніше, згідно з результатами попереднього опитування Центру Разумкова, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія Слуга народу: за неї готові були віддати свій голос 15% всіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати. Майже такі ж показники електоральних симпатій були у партії опозиційна платформа - за життя.

5 березня соціологічна група Рейтинг також повідомляла, що лідирує за електоральними симпатіями українців партія Слуга народу. За неї віддали б свої голоси 19,5% громадян серед тих, хто визначився і має намір проголосувати на виборах.