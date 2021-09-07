У Раду проходять чотири партії, політсила Зеленського лідирує - нове опитування

Як показують результати соціологічного опитування, відразу за партією Слуга народу в рейтингу уподобань українців розташувалася політсила Петра Порошенка.
Якби позачергові вибори в український парламент відбулися у вересні нинішнього року, то найбільше б голосів українців отримала президентська політична сила "Слуга народу" (25,8%). Про це свідчать результати чергового опитування, яке провели співробітники відомої установи - соціологічної групи Рейтинг.
Вересневий рейтинг партій (серед виборців, які визначилися) виглядає так:
- "Європейська солідарність" - 14,1%;
- "Опозиційна платформа - за життя" - 12,4%;
- "Батьківщина" - 10,6%;
- "Сила і честь" - 4,9%;
- "Наші" - 4,7%;
- "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%,
- "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,2%;
- "Партія Шарія" - 3,6%;
- "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%;
Рейтинг інших політичних сил не перевищує 3%.
читайте такожРейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б у Раду
Нагадаємо, раніше, згідно з результатами попереднього опитування Центру Разумкова, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія Слуга народу: за неї готові були віддати свій голос 15% всіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати. Майже такі ж показники електоральних симпатій були у партії опозиційна платформа - за життя.
5 березня соціологічна група Рейтинг також повідомляла, що лідирує за електоральними симпатіями українців партія Слуга народу. За неї віддали б свої голоси 19,5% громадян серед тих, хто визначився і має намір проголосувати на виборах.