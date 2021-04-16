У Росії відповіли на заяву Зеленського про "енергетичну війну"

Захарова додала, що російська сторона в цій ситуації відповіла "асиметрично - будівництвом інфраструктури" для анексованого нею Криму.
У Міністерстві закордонних справ Росії жорстко відповіли на висловлювання президента України Володимира Зеленського про енергетичну війну, яку Росія веде проти України і нагадали гаранту про енергоблокаду Криму.
"Ні. Енергетична війна - це енергоблокада Криму", - написала речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Facebook, також згадавши про "водну блокаду та зупинку залізничного сполучення".
Захарова також додала, що російська сторона в цій ситуації відповіла "асиметрично - будівництвом інфраструктури" для анексованого нею Криму.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
Автор: Катерина Трохимчук