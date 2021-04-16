У Росії відповіли на заяву Зеленського про "енергетичну війну"

Марія Захарова відреагувала на слова Зеленського / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії жорстко відповіли на висловлювання президента України Володимира Зеленського про енергетичну війну, яку Росія веде проти України і нагадали гаранту про енергоблокаду Криму.

"Ні. Енергетична війна - це енергоблокада Криму", - написала речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Facebook, також згадавши про "водну блокаду та зупинку залізничного сполучення".

Захарова також додала, що російська сторона в цій ситуації відповіла "асиметрично - будівництвом інфраструктури" для анексованого нею Криму.

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