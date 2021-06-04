У Слузі народу відповіли Білорусі щодо Криму і пригрозили Мінську ударом

Якщо Лукашенко запустить авіарейси до Криму через Росію, Україна вдарить жорсткими санкціями по Мінську - нардепка / Reuters

Верховна Рада негативно відреагувала на інцидент з літаком Ryanair у Мінську і підтримує рішення Кабміну зупинити авіасполучення з Білоруссю. Україна прийме жорсткі санкції щодо РБ у тому випадку, якщо Мінськ запустить авіаперельоти до Криму. Такий крок означатиме, що білоруська держава фактично визнала окупований півострів територією Росії. Про це заявила парламентарка від фракції Слуга народу Марина Бардіна.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що заява Ради про інцидент з авіалайнером компанії Ryanair у Мінську відображає зважену позицію Києва. Українська держава в цілому засуджує події, які відбуваються у Білорусі. Йдеться про невизнання виборів, побиття протестувальників та інші прецеденти. Не виключено, що Київ запустить певні обмеження щодо білоруської республіки.

"Для парламенту це - частина нашої дипломатичної парламентської роботи, це ті повноваження, які має законодавчий орган. Однак у своїй заяві ми абсолютно вітаємо рішення уряду про припинення авіаперельотів. Це в першу чергу якась дія. Якщо питання стосується санкцій, то ми спостерігатимемо і надалі за ситуацією у Білорусі і відповідно до того, як вона змінюватиметься, прийматимемо відповідні рішення", - сказала Бардіна.

Також вона додала, що якщо Лукашенко відкриє авіасполучення з Кримом, то Україна впровадить серйозні санкції проти Білорусі. Подібне рішення означатиме визнання Мінськом окупованої АР Крим територією РФ. Для Києва важливо, щоб з півостровом не було відновлено сполучення.читайте такожГордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід

"Якщо такий намір стане реальністю, то Україна прийматиме жорсткі санкції на будь-яке повідомлення з Кримом. Ми всі знаємо ситуацію з тимчасовою окупацією, і це буде свідчити про визнання будь-якою країною ситуації де-факто. Тому нам важливо запобігти будь-якому відновленню сполучення з Кримом", - підкреслила Марина Бардіна.

Нагадаємо, 1 червня глава Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що він поставив президенту РФ Володимиру Путіну питання щодо того, як компанії Белавіа можна організувати авіаперельоти до Криму.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

Літак компанії Ryanair 23 травня прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс і був змушений здійснити екстрену посадку у Мінську на вимогу білоруської сторони. У Мінську стверджували, що на борту авіалайнера нібито знаходиться бомба. Однак при огляді салону вибухових пристроїв виявлено не було.

На борту авіалайнера перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його разом з дівчиною Софією Сапегою затримали силовики після посадки літака в столиці Білорусі.

Глава компанії Ryanair Майкл О'Лірі звинуватив Білорусь в поширенні неправдивої інформації про перемовини диспетчера і пілота. Він стверджує, що диспетчер відмовився з'єднати пілота з авіакомпанією, після чого не було будь-яких інших варіантів, крім посадки лайнера у Мінську.