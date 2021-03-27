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У Слузі народу розповіли про реакцію Тупицького на указ Зеленського

27 березня 2021, 15:06

Верховна Рада повинна взяти під контроль процес "передачі влади" у Конституційному суді, сказав Олександр Корнієнко.

Тупицький
Тупицький і суддя Касмінін в судовому порядку спробують оскаржити рішення Зеленського - Корнієнко / УНІАН

Судді Конституційного Суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент Володимир Зеленський звільнив своїм указом, спробують оскаржити це рішення. Вони намагатимуться змінити ситуацію, тому Верховна Рада повинна забезпечити контроль над процесом "передачі влади" у КСУ, сказав в ефірі телеканалу Україна 24 голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Нардеп нагадав, що після відсторонення Тупицький продовжував ходити на роботу і керував секретаріатом суду. Очікується опір з питань звільнення голови КСУ і судді Олександра Касмініна, тому Верховна Рада повинна взяти під контроль цю ситуацію.

"Я думаю, що наші опоненти точно на цьому не зупиняться. Потрібно нам в понеділок спостерігати і бути готовими до депутатського контролю ситуації", - сказав Корнієнко.

За його словами, Тупицький і Касмінін спробують оскаржити рішення Зеленського в судовому порядку. Питання полягає не в юридичних процедурах, а в підставах, яким керувався глава держави під час прийняття такого рішення.читайте такожУ Зеленського звинуватили Тупицького в підтримці окупації Криму

"Президент спирається у своїх указах на заяву Верховної Ради про визнання Революції Гідності важливим фактом української історії, про те, що режим Януковича призвів до таких трагічних подій, рішення РНБО щодо Харківських угод теж важливе", - підкреслив Олександр Корнієнко.

Справа Олександра Тупицького

Верховна Рада КСУ Слуга народу новини України Олександр Корнієнко Олександр Тупицький
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