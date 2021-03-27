У Слузі народу розповіли про реакцію Тупицького на указ Зеленського

Верховна Рада повинна взяти під контроль процес "передачі влади" у Конституційному суді, сказав Олександр Корнієнко.
Судді Конституційного Суду Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, яких президент Володимир Зеленський звільнив своїм указом, спробують оскаржити це рішення. Вони намагатимуться змінити ситуацію, тому Верховна Рада повинна забезпечити контроль над процесом "передачі влади" у КСУ, сказав в ефірі телеканалу Україна 24 голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.
Нардеп нагадав, що після відсторонення Тупицький продовжував ходити на роботу і керував секретаріатом суду. Очікується опір з питань звільнення голови КСУ і судді Олександра Касмініна, тому Верховна Рада повинна взяти під контроль цю ситуацію.
"Я думаю, що наші опоненти точно на цьому не зупиняться. Потрібно нам в понеділок спостерігати і бути готовими до депутатського контролю ситуації", - сказав Корнієнко.
За його словами, Тупицький і Касмінін спробують оскаржити рішення Зеленського в судовому порядку. Питання полягає не в юридичних процедурах, а в підставах, яким керувався глава держави під час прийняття такого рішення.читайте такожУ Зеленського звинуватили Тупицького в підтримці окупації Криму
"Президент спирається у своїх указах на заяву Верховної Ради про визнання Революції Гідності важливим фактом української історії, про те, що режим Януковича призвів до таких трагічних подій, рішення РНБО щодо Харківських угод теж важливе", - підкреслив Олександр Корнієнко.
Справа Олександра Тупицького
- Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького 28 грудня минулого року викликали на допит до Генпрокуратури з метою надання свідчень у справі про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу у Донецькій області. Тупицький проігнорував виклик на допит, після чого у Офісі генпрокурора звернулися до Зеленського з проханням відсторонити Тупицького з посади голови КСУ через кримінальну справу.
- Президент Зеленський 29 грудня за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони прийняв рішення відсторонити Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ на 2 місяці.
- У КСУ 5 січня пройшло засідання, за підсумками якого судді заявили про неправомірне відсторонення Тупицького. Згідно з версією інстанції, суддя Конституційного суду може бути відсторонений тільки в разі затримання або взяття під варту.
- Верховний суд України 3 лютого відмовився відкривати провадження з питання відповідності закону відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ Януковича від 13 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою КСУ. В указі глави держави зазначено, що рішення прийнято в інтересах державної безпеки.