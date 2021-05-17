У Слузі народу повідомили, коли Рада може призначити нових міністрів

Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, то вже в четвер вільні місця в Кабміні можуть зайняти нові люди, сказав Корнієнко.
Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня. Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на їх посади, повідомив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.
"Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, то є перспектива в четвер голосування за призначення нових міністрів", — сказав Корнієнко під час брифінгу у понеділок, 17 травня.
Зазначимо, напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що цього тижня планується, щонайменше, одне позачергове засідання парламенту. Він сказав, що 18 травня Рада може зібратися для розгляду заяв про відставку трьох членів уряду.
Відставка міністрів - про що йшлося раніше:
- 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
- Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.
- 14 травня стало відомо, що два члени Кабміну - очільник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій – вирішили піти зі своїх постів.
Автор: Адріана Бубновська