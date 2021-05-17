У Слузі народу повідомили, коли Рада може призначити нових міністрів

Корнієнко повідомив, коли Рада може призначити нових міністрів / УНІАН

Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня. Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на їх посади, повідомив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

"Якщо завтра відбудеться звільнення міністрів, то є перспектива в четвер голосування за призначення нових міністрів", — сказав Корнієнко під час брифінгу у понеділок, 17 травня.

Зазначимо, напередодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що цього тижня планується, щонайменше, одне позачергове засідання парламенту. Він сказав, що 18 травня Рада може зібратися для розгляду заяв про відставку трьох членів уряду.

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