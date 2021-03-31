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У Слузі народу повідомили про "поранення" Тищенка з метою спецоперації

31 березня 2021, 18:22

У Слузі народу провели "спецоперацію" з упіймання нардепа, який відправляє інформацію з чату фракції Telegram-каналам.

Тищенко
Інформація про нібито ножове поранення Тищенка виявилася "спецоперацією" - журналістка / УНІАН

У чаті фракції Слуга народу з'явилося повідомлення про те, що народний депутат Микола Тищенко нібито був поранений на 87-й виборчій дільниці у Івано-Франківській області. Стався резонанс, після чого з'ясувалося, що Тищенко – здоровий, а повідомлення було спецоперацією автора поста, парламентарія Давида Арахамії, щоб з'ясувати, хто "зливає" інформацію Telegram-каналам. Причому "спецоперація" виявилася успішною, розповіла журналістка Соня Кошкіна.

Кошкіна стверджує, що о 16:55 у внутрішньофракційному чаті з'явилося повідомлення про нібито можливе ножове поранення депутата Тищенка, про що повідомив Арахамія. А вже о 17:03 інформація з'явилася в одному з каналів в Telegram.

"О 16.55 у внутрішньофракційному чаті "Слуг" з'являється дослівно наступне повідомлення. "Колеги, надійшла інформація, що наш колега Микола Тищенко був поранений на 87-му ділянці, попередньо ножове - надається допомога" Автор - Давид Арахамія. О 17.03 в одному з телеграм-каналів виходить цей же пост з припискою "повідомлення в нашому офіційному чаті", - пише журналістка.

Далі, за її словами, стали з'ясовувати, що з Тищенком, однак телефон нардепа не відповідав. Інформації про ситуацію не було. Через декілька хвилин з'ясувалося, що з Тищенком все гаразд, а Арахамія спеціально написав пост, щоб дізнатися, хто "зливає" інформацію в Telegram.

Журналістка додала, що керівництву партії Слуга народу вдалося встановити депутата, який відправляє інформацію з чату фракції до Мережі. Причому його прізвище повинні озвучити незабаром на засіданні депутатської фракції.

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"Давид Арахамія спеціально написав це повідомлення, щоб перевірити, хто саме з депутатів зливає інфу згаданому тг-каналу. Технічно така можливість є. Вони, мовляв, давно здогадувалися щодо авторства, обчислювали-обчислювали і тут вирішили "зловити на живця". У буквально сенсі. Вийшло. Депутатам сказали, що операція пройшла успішно і ім'я "героя" Давид озвучить на найближчій фракції", - підкреслила Соня Кошкіна.

Словесна перепалка Арахамії і Тищенка у Раді

  • Взимку минулого року сталася словесна перепалка між головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією і нардепом Миколою Тищенком.
  • Депутати з'ясовували, чому було провалено голосування за законопроект № 4100, яке передбачало внесення змін до Бюджетного кодексу. Раді не вистачило одного голосу "за" - проголосували 225 з 226 нардепів.
  • Після провального голосування Тищенко підійшов до президії Ради, де також перебував Арахамія та сказав Разумкову, що дві людини не встигли на голосування.
  • "Не встигло, бл*дь?! На роботу треба ходити, Коля", - сказав Арахамія у відповідь Тищенку.

Микола Тищенко Слуга народу новини України Давид Арахамія
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