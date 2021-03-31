У Слузі народу повідомили про "поранення" Тищенка з метою спецоперації

Інформація про нібито ножове поранення Тищенка виявилася "спецоперацією" - журналістка / УНІАН

У чаті фракції Слуга народу з'явилося повідомлення про те, що народний депутат Микола Тищенко нібито був поранений на 87-й виборчій дільниці у Івано-Франківській області. Стався резонанс, після чого з'ясувалося, що Тищенко – здоровий, а повідомлення було спецоперацією автора поста, парламентарія Давида Арахамії, щоб з'ясувати, хто "зливає" інформацію Telegram-каналам. Причому "спецоперація" виявилася успішною, розповіла журналістка Соня Кошкіна.

Кошкіна стверджує, що о 16:55 у внутрішньофракційному чаті з'явилося повідомлення про нібито можливе ножове поранення депутата Тищенка, про що повідомив Арахамія. А вже о 17:03 інформація з'явилася в одному з каналів в Telegram.

"О 16.55 у внутрішньофракційному чаті "Слуг" з'являється дослівно наступне повідомлення. "Колеги, надійшла інформація, що наш колега Микола Тищенко був поранений на 87-му ділянці, попередньо ножове - надається допомога" Автор - Давид Арахамія. О 17.03 в одному з телеграм-каналів виходить цей же пост з припискою "повідомлення в нашому офіційному чаті", - пише журналістка.

Далі, за її словами, стали з'ясовувати, що з Тищенком, однак телефон нардепа не відповідав. Інформації про ситуацію не було. Через декілька хвилин з'ясувалося, що з Тищенком все гаразд, а Арахамія спеціально написав пост, щоб дізнатися, хто "зливає" інформацію в Telegram.

Журналістка додала, що керівництву партії Слуга народу вдалося встановити депутата, який відправляє інформацію з чату фракції до Мережі. Причому його прізвище повинні озвучити незабаром на засіданні депутатської фракції.

"Давид Арахамія спеціально написав це повідомлення, щоб перевірити, хто саме з депутатів зливає інфу згаданому тг-каналу. Технічно така можливість є. Вони, мовляв, давно здогадувалися щодо авторства, обчислювали-обчислювали і тут вирішили "зловити на живця". У буквально сенсі. Вийшло. Депутатам сказали, що операція пройшла успішно і ім'я "героя" Давид озвучить на найближчій фракції", - підкреслила Соня Кошкіна.

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