У СН пояснили відставку Тупицького погрозами інтеграції України до ЄС

Звільнення Тупицького продиктоване цілями національної безпеки України - Слуга народу / УНІАН

Рішення Володимира Зеленського про звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького продиктовано національними інтересами України. Рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства загрожували інтеграції до Євросоюзу і національній безпеці держави, сказав глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба політичної сили.

За його словами, рішення президента є обґрунтованим, оскільки Зеленський виконував свій обов'язок щодо захисту державної безпеки України.

"Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям щодо євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки... Тому президент виконав свій обов'язок захищати національну безпеку, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - сказав нардеп.читайте такожУ Слузі народу розповіли про реакцію Тупицького на указ Зеленського

Також він підкреслив, що у Слузі народу у зв'язку зі звільненням Олександра Тупицького і Олександра Касмініна сподіваються, що Конституційний суд зможе повернутися до нормальної роботи без перешкоди з боку глави КСУ.

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