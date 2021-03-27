У СН пояснили відставку Тупицького погрозами інтеграції України до ЄС

Рішення КСУ завдавали серйозних ударів національній безпеці України, сказав Олександр Корнієнко.
Рішення Володимира Зеленського про звільнення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького продиктовано національними інтересами України. Рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства загрожували інтеграції до Євросоюзу і національній безпеці держави, сказав глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко, повідомляє пресслужба політичної сили.
За його словами, рішення президента є обґрунтованим, оскільки Зеленський виконував свій обов'язок щодо захисту державної безпеки України.
"Якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям щодо євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки... Тому президент виконав свій обов'язок захищати національну безпеку, скасувавши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", - сказав нардеп.читайте такожУ Слузі народу розповіли про реакцію Тупицького на указ Зеленського
Також він підкреслив, що у Слузі народу у зв'язку зі звільненням Олександра Тупицького і Олександра Касмініна сподіваються, що Конституційний суд зможе повернутися до нормальної роботи без перешкоди з боку глави КСУ.
Конституційний суд-новини
- Конституційний суд України 27 жовтня 2020 року виніс вердикт про неконституційність статті Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за неправдиве декларування доходів державними службовцями. КСУ заблокував механізм електронного декларування в країні.
- Представник президента у КСУ Федір Веніславський заявляв, що таке рішення може завдати серйозного удару по безвізовому режиму України з ЄС і перспективам європейської інтеграції держави.
- У Євросоюзі тоді закликали Київ створити робочу групу зі змін до Конституції і припустили ситуацію з призупиненням безвізового режиму ЄС та України.
- Верховна Рада 4 грудня повернула кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних до електронних декларацій державних службовців в Україні. Новий закон передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафів та обмеження волі строком до 2 років.
- 29 грудня президент Зеленський своїм указом відсторонив Олександра Тупицького від виконання своїх повноважень на 2 місяці.
- 27 березня 2021 року Зеленський підписав указ про скасування указу Януковича від 13 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою КСУ і відправив суддю у відставку.