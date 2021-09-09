В РНБО розкрили справжній план Путіна щодо Білорусі

Олексій Данилов розкрив плани Путіна по Білорусі / inform.ua

Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, в ток-шоу Право на владу.

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом"... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо досить давно", - вважає Олексій Данілов.

Приєднання Білорусі до Росії

Російський опозиціонер Леонід Гозман говорив, що президент РФ Володимир Путін розглядає два варіанти по білоруській державі. Перший-призначення Лукашенка на певну посаду в Союзній державі. Другий передбачає продовження правління Лукашенка Білоруссю, але вже в умовах фактичної анексії Республіки Росією.

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Колишній парламентарій Держдуми Дмитро Гудков вважає, що Володимир Путін розраховує правити Росією ще 12 років. І для того, щоб залишитися на посаді президента ще на два терміни, він розглядає сценарій приєднання Білорусі.

Політолог Ольга Харламова припускає, що Мінськ побоюється зазіхання на свою владу з боку Росії. Саме тому російські війська після навчань Захід-2021 покинуть територію Білорусі.