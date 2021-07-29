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У США схвалили збільшення фінансової допомоги Україні

29 липня 2021, 22:56

Для набуття чинності законопроект має бути узгоджений і схвалений Сенатом США, а також підписаний президентом США.

США
США збільшать фінансову допомогу Україні / Reuters

З четвер, 29 липня, Палата представників США проголосувала за збільшення розміру фінансової допомоги Україні. Також американські парламентарії підтримали поправки до санкцій проти Північного потоку-2, повідомляє посольство України в США.

Відповідно до законопроекту, загальна сума коштів, яка має бути виділена на реалізацію програм допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов'язаних програм становить не менш ніж 481,5 млн доларів, що на 28,5 млн доларів більше, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 млн доларів будуть виділені на цілі безпеки України за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 млн доларів більше, ніж у 2021 році", - уточнили в посольстві.

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Для набуття чинності законопроект повинен бути узгоджений і схвалений Сенатом США, а також підписаний президентом США.

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Північний потік-2 - про що повідомлялося раніше

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід зупинити проєкт Росії Північний потік-2, так як введення в експлуатацію газопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Кандидат на посаду канцлера ФРН Армін Лашет заявляв, що Європа відключить СП-2 у тому випадку, якщо Москва буде використовувати газопровід у якості зброї проти України.

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.

США і Німеччина 21 липня досягли домовленості по Північному потоку-2. Декларація Вашингтона і Берліна передбачає ряд обіцянок Україні, включаючи продовження договору на транзит російського газу через українську ГТС ще на 10 років. Якщо Росія розв'яже нову агресію проти України, Німеччина зобов'язується ввести санкції проти Москви і лобіювати аналогічне рішення на рівні Євросоюзу.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров розкритикував угоду США і Німеччини по Північному потоку-2 і заявив, що декларація насправді нічого не гарантує Києву. Українська сторона вимагає вирішення питання транзиту і гарантій ненападу з боку Росії. Зараз держава має намір продовжувати переговори із Заходом і боротися з російським газопроводом.

новини США макрофінансова допомога Північний потік-2 новини України
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