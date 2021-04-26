У США зізналися, чи підтримуватимуть Україну надалі

Джен Псакі відреагувала на дії Росії / Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псаки відреагувала на відведення російських військ від українського кордону - вона запевнила, що попри такі дії Москви, Вашингтон продовжить співпрацювати з європейськими партнерами.

США продовжують стежити за діями Росії щодо України і сигналізувати про неприйнятність ескалації російської агресії.

"Наша мета полягає в продовженні роботи з партнерами в Європі, щоб сигналізувати про неприйнятність нарощування сил (біля українського кордону - ред.), ескалації (російської агресії - ред.). Держсекретар Ентоні Блінкен та інші не відступлять від того, щоб зрозуміло це передавати", - заявила Псаки під час брифінгу в Білому домі.

Погіршення відносин України і Росії і агресія Москви