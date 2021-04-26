У США зізналися, чи підтримуватимуть Україну надалі

США продовжують стежити за діями Росії щодо України і сигналізувати про неприйнятність ескалації.
Прессекретар Білого дому Джен Псаки відреагувала на відведення російських військ від українського кордону - вона запевнила, що попри такі дії Москви, Вашингтон продовжить співпрацювати з європейськими партнерами.
США продовжують стежити за діями Росії щодо України і сигналізувати про неприйнятність ескалації російської агресії.
"Наша мета полягає в продовженні роботи з партнерами в Європі, щоб сигналізувати про неприйнятність нарощування сил (біля українського кордону - ред.), ескалації (російської агресії - ред.). Держсекретар Ентоні Блінкен та інші не відступлять від того, щоб зрозуміло це передавати", - заявила Псаки під час брифінгу в Білому домі.
Погіршення відносин України і Росії і агресія Москви
- Відносини між Україною і Росією зіпсувалися після Революції Гідності, яка почалася в Києві в листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович і втік до РФ.
- Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
- У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
- У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
- На Донбас також вторглися російські війська.
- Росія не визнає, що її сили є на Донбасі, і називає конфлікт "внутрішньоукраїнським".
Автор: Катерина Трохимчук