УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У США зізналися, чи підтримуватимуть Україну надалі

26 квітня 2021, 23:01

США продовжують стежити за діями Росії щодо України і сигналізувати про неприйнятність ескалації.

Джен Псакі
Джен Псакі відреагувала на дії Росії / Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псаки відреагувала на відведення російських військ від українського кордону - вона запевнила, що попри такі дії Москви, Вашингтон продовжить співпрацювати з європейськими партнерами.

США продовжують стежити за діями Росії щодо України і сигналізувати про неприйнятність ескалації російської агресії.

"Наша мета полягає в продовженні роботи з партнерами в Європі, щоб сигналізувати про неприйнятність нарощування сил (біля українського кордону - ред.), ескалації (російської агресії - ред.). Держсекретар Ентоні Блінкен та інші не відступлять від того, щоб зрозуміло це передавати", - заявила Псаки під час брифінгу в Білому домі.

Погіршення відносин України і Росії і агресія Москви

  • Відносини між Україною і Росією зіпсувалися після Революції Гідності, яка почалася в Києві в листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович і втік до РФ.
  • Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
  • На Донбас також вторглися російські війська.
  • Росія не визнає, що її сили є на Донбасі, і називає конфлікт "внутрішньоукраїнським".

новини Росії новини США Джейн Псаки російські агресори військова агресія РФ
Зараз ви переглядаєте новину «У США зізналися, чи підтримуватимуть Україну надалі». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Розстріл чоловіка в Дніпрі: стали відомі нові подробиці про жертвуРозстріл чоловіка в Дніпрі: стали відомі нові подробиці про жертву Голос країни: найгучніші скандали на музичному шоу УкраїниГолос країни: найгучніші скандали на музичному шоу України У чому секрет популярності ПутінаУ чому секрет популярності Путіна Росія вирішила вичікувати момент для нападу на УкраїнуРосія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фотоВедуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото

Останні новини

04:22
У Раді дали прогноз на четверту хвилю COVID-19 в Україні
04:00
Десять простих лайфхаків, як збільшити швидкість Інтернету
03:50
Привітання з Днем казначейства: листівки, проза і вірші
02:58
Високий кров'яний тиск: чотири "рідкісних" ознаки дуже небезпечного стану Відео
01:36
Гороскоп на квітневу повню для всіх знаків Зодіаку: чиє життя під загрозою Відео
Реклама
00:19
Місячний посівний календар на травень 2021: докладний план Відео
26 квітня, понеділок
23:59
Лікар назвала смертельну небезпеку насіння Відео
23:31
У Німеччині заявили про критичний стан переговорів щодо Донбасу Відео
23:02
Синоптик розповіла, де в Україні потеплішає до +20 Відео
23:01
У США зізналися, чи підтримуватимуть Україну надалі Відео
22:59
Ідеальні джинси для тих, кому давно вже не 20 Фото Відео
22:43
У Білому домі зробили заяву про зустріч Путіна і Байдена Відео
22:26
Окупанти Криму виявили несподіване джерело прісної води Відео
22:08
Дні режиму Путіна буде полічено за однієї умови – російський політик
21:52
Путін у розмові з Макроном знову звинуватив Україну Відео
21:50
Ківа осоромився під час захисту, а у Львові спалили наукову роботу Відео
21:33
Високий холестерин: названо чотири перекуси зі знижуючими холестерин властивостями Відео
21:17
У Кравчука різко висловилися про можливу зустріч Зеленського і Путіна Відео
21:13
Меркель озвучила умову закупівлі COVID-вакцини у Путіна Відео
20:48
"Повний локдаун": популярна серед українців країна закрилася через ковід Відео
Реклама
20:36
Нова гра від творців Fallout і TES вийде раніше, ніж передбачалося Відео
20:36
Секс-експерт розвінчала популярні міфи про вагіни Відео
20:32
Трагічно загинув учасник Х-фактора, співак та музикант
20:29
У ВООЗ зробили тривожну заяву через пандемію коронавірусу Відео
20:26
Навіщо волоссю рисова вода та як її приготувати Відео
20:00
В Apex Legends з'явиться натхненний Counter-Strike режим "Арени" Відео
19:52
З'ясувалося, про що говорив Макрон із Путіним
19:47
Британія оголосила про нові санкції проти росіян Відео
19:42
Сім звичок, які додають кілька років життя Відео
19:35
Які вихідні на Великдень та День Перемоги у 2021 році приготувала Україна Відео
19:16
Telegram випустив велике оновлення, яке принесло ряд нововведень
19:06
Експерт пояснив нову річну ціну на газ для населення Відео
18:43
Україну попередили про новий штам коронавірусу Відео
18:39
"Даремно я їм фак показав": у Луцьку копи ганялися за підлітками Відео
18:03
У Зеленського звернулися до США за військовою допомогою через дії РФ Відео
17:58
У Чорнобильській зоні з'явиться сучасний КПП, музей і нові дороги
17:45
Росія звинуватила Україну у недружньому кроці та вирішила вислати дипломата Відео
17:23
В Австрії зробили гучну заяву на адресу Росії і захист від санкцій Відео
17:08
Sony нагадала про Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5 новим трейлером Відео
16:51
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
Реклама
16:33
У МОЗ розкрили, коли Київ точно покине червону зону Відео
16:23
Страсний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робити Відео
16:20
Небезпечний індійський коронавірус вже поруч з Україною - епідеміолог Відео
16:20
Творець Silent Hill і MGS випустив плейлист для відпочинку та навчання Відео
15:34
Весілля і кар'єрне просування: гороскоп на травень-2021 для Близнюків
15:00
Вийшли два нових трейлери за майбутньою грою Life is Strange 3 Відео
14:58
На мегамостах у Запоріжжі завершився найскладніший етап "Великого будівництва"
14:57
Кива став кандидатом наук та вляпався у "туалетний" скандал Відео
14:48
Метал саркофагу ЧАЕС може прослужити ще 100 років - експерти
14:43
У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про зустріч з Путіним Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти