У ТКГ розповіли про реакцію Путіна на справу проти Медведчука

Путін негативно сприйняв справу проти Медведчука - Гармаш / УНІАН

Президент Російської Федерації Володимир Путін сприймає підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку як акт агресії США проти РФ, заявив в ефірі Україна 24 член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.

На питання, чи може справа проти Медведчука вплинути на переговори щодо Донбасу, учасник ТКГ відповів:

"Думаю, що саме на переговорах взагалі ніяк не відіб'ється, оскільки специфіка Мінського процесу відірвана від реального життя, йде за своїми законами. А ось на ситуації на Донбасі цей процес із Медведчуком міг би відбитися. Мені здається, що у Путіна зараз трошки зв'язані руки. Так збіглося, або не збіглося, що оголошення підозри Медведчуку відбулося після візиту Блінкена (держсекретаря США - ред.) в Україну. Оскільки російська влада впевнена, що Україна настільки несамостійна, що все робить лише із подачі США, швидше за все, влада Росії зараз розглядає цей акт як акт агресії США проти російського керівництва, такий виклик Путіну".

Справа Медведчука - про що повідомлялося раніше: