У ТКГ розповіли про реакцію Путіна на справу проти Медведчука

Швидше за все, влада Росії зараз розглядає цей акт як акт агресії США проти російського керівництва.
Президент Російської Федерації Володимир Путін сприймає підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку як акт агресії США проти РФ, заявив в ефірі Україна 24 член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.
На питання, чи може справа проти Медведчука вплинути на переговори щодо Донбасу, учасник ТКГ відповів:
"Думаю, що саме на переговорах взагалі ніяк не відіб'ється, оскільки специфіка Мінського процесу відірвана від реального життя, йде за своїми законами. А ось на ситуації на Донбасі цей процес із Медведчуком міг би відбитися. Мені здається, що у Путіна зараз трошки зв'язані руки. Так збіглося, або не збіглося, що оголошення підозри Медведчуку відбулося після візиту Блінкена (держсекретаря США - ред.) в Україну. Оскільки російська влада впевнена, що Україна настільки несамостійна, що все робить лише із подачі США, швидше за все, влада Росії зараз розглядає цей акт як акт агресії США проти російського керівництва, такий виклик Путіну".
Справа Медведчука - про що повідомлялося раніше:
- 8 травня в мережі був опублікований аудіозапис телефонних переговорів людей, чиї голоси схожі на голоси народного депутата, голови політради партії опозиційна платформа – за життя Віктора Медведчука і ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна. В ході розмови "Медведчук" вітає" Пушиліна" З Днем Перемоги і днем народження.
- 11 травня близько 16:00 стало відомо, що в Києві на вул .Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук триває у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що в 2015-му році Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі і передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили в держзраді.
- 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу і обшуки в своєму будинку. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.