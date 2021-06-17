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"У в'язниці будеш сидіти, гнида": соратник Медведчука зробив різку заяву на адресу Потураєва

17 червня 2021, 14:45

ОПЗЖ вимагає відкрити кримінальну справу щодо Потураєва, який заявив про "розстріл" партії.

Рабинович
Рабінович пригрозив Потураєву в'язницею / УНІАН

Фракція Партії опозиційна платформа - За життя вимагає притягти нардепа від Слуги народу Микиту Потураєва до кримінальної відповідальності і має намір ігнорувати засідання комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який очолює парламентарій. Причому депутат Вадим Рабінович різко пригрозив Потураєву в'язницею.

"Заклик вбивати пролунав вперше... це неможливо і неприпустимо. Безумовно, тому, що було сказано, буде дана і юридична оцінка", - сказав депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.читайте такожКіва і Тищенко побилися у Раді: повне відео бою

Поруч проходив Рабінович, який пригрозив Потураєву тюремним терміном.

"У в'язниці буде сидіти, гнида!"- сказав нардеп.

Заява Потураєва про ОПЗЖ

Народний депутат України від фракції Слуга народу, голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв 17 червня під час засідання Ради заявив, що епоха бідності в країні закінчиться тоді, коли "розстріляють ОПЗЖ".

Після цієї заяви парламентарі від ОПЗЖ підійшли до трибуни, зав'язалася бійка, у ході якої побилися нардеп від Слуги народу і представник ОПЗЖ Ілля Кива.

За словами депутата від Євросолідарності Олексія Гончаренка, пізніше Потураєв вирішив вибачитися за свої слова.

Верховна Рада ОПЗ Вадим Рабинович Нестор Шуфрич новини України Микита Потураєв
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