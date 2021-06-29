В Україні штрафуватимуть фури за відмову від габаритно-вагового контролю

В Україні штрафуватимуть за відмову від вагового контролю / УНІАН

У нашій країні штрафуватимуть за відмову від габаритно-вагового контролю - сьогодні Рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект № 3743.

За документ проголосували 257 парламентаріїв.

Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть штрафом у розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тисяча гривень).

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:

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500 НМДГ (8500 гривень, у чинному законі така ж сума)-у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм більше 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів ( 34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм більше 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Раніше Главред писав про те, що моторошна смертельна ДТП сталаася в ніч на суботу, 19 червня, в Києві. На проспекті Бажана пішоходи намагалися перебігти дорогу, і потрапили під колеса фури.

Трагедія сталася неподалік від підземного переходу. Чоловік і жінка переходили дорогу в невстановленому місці. За попередньою інформацією, вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.