В Україні має вільно розвиватися наша російська мова – Аваков

Арсен Аваков сказав, що в Україні потрібно дозволити вільно розвиватися нашій російській мові / УНІАН

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, якою говорять мільйони громадян, і дозволяти їй вільно розвиватися.

Державною у нашій країні може бути тільки українська, але російська є частиною нашої культурної аури і також належить українцям, написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.

Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.

"...Старша за походженням українська мова безумовно багатша, образніша та яскравіша за російську – сперечайтеся хто бажає – але нашій, українській культурі, належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, у тому числі, які писали російською...", – зазначив очільник МВС.

читайте такожДанілов закликає відмовитися від російської мови через ПутінаРаніше Арсен Аваков дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, у якому підійняв тему використання російської мови в Україні.

Міністр внутрішніх справ заявив, що російська мова не є власністю Росії. Член Кабміну також сказав, що ця мова і російська мовна культура значною мірою належать громадянам України.