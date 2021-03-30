В Україні має вільно розвиватися наша російська мова – Аваков

Російська – частина української культурної аури, вважає очільник МВС.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, якою говорять мільйони громадян, і дозволяти їй вільно розвиватися.
Державною у нашій країні може бути тільки українська, але російська є частиною нашої культурної аури і також належить українцям, написав міністр на своїй сторінці у Facebook.
Чиновник додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.
"...Старша за походженням українська мова безумовно багатша, образніша та яскравіша за російську – сперечайтеся хто бажає – але нашій, українській культурі, належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, у тому числі, які писали російською...", – зазначив очільник МВС.
читайте такожДанілов закликає відмовитися від російської мови через ПутінаРаніше Арсен Аваков дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, у якому підійняв тему використання російської мови в Україні.
Міністр внутрішніх справ заявив, що російська мова не є власністю Росії. Член Кабміну також сказав, що ця мова і російська мовна культура значною мірою належать громадянам України.
- Довідка. Російська мова є державною в РФ.
- Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка почалася у Києві в листопаді 2013 року.
- У результаті революції владу втратив тодішній проросійський президент Віктор Янукович – він втік до РФ й закликав Кремль ввести війська в Україну.
- Після цього влада Росії почала агресію проти української держави – було захоплено Крим, і почався конфлікт Донбасі. Також російська сторона почала використовувати проти України пропаганду.
- Київ вирішив максимально дистанціюватися від Москви. Деякі активісти й чиновники називали російську мовою агресора й закликали використовувати лише українську.