В Україні пройде референдум щодо олігархів, але за однієї умови - Зеленський

Зеленський має намір "позбутися" від усіх олігархів / president.gov.ua

Питання про олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум у тому випадку, якщо відповідний законопроект президента України Володимира Зеленського не буде проголосовано у Верховній Раді. В оптимальних умовах така ініціатива не повинна розглядатися на референдумі. Про це заявив український гарант.

Під час пресконференції на форумі Україна 30 президент Зеленський сказав про те, що його метою є нейтралізація олігархічного впливу в країні, тому що тиск великого бізнесу є серйозним "політичним забрудненням іміджу" країни за кордоном. У період своєї каденції він має намір позбутися впливу всіх олігархів.

За словами глави держави, всеукраїнський референдум щодо питання олігархів - крайній захід. Вона буде реалізована в тому випадку, якщо законопроект "про статус олігарха" не буде проголосовано у Раді.читайте такожЗеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі

"Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України щодо неголосування, збивання, зміни або відстрочки цього законопроекту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка - суспільство. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум. Але я вважаю, що це не питання референдуму", - підкреслив Володимир Зеленський.

Законопроект Зеленського "про статус олігарха"

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов 11 травня сказав про те, що Зеленський дав завдання Радбезу, Антимонопольному комітету та Офісу глави держави розробити проект закону про статус олігархів в Україні.

Як заявив чиновник, до списку олігархів можуть потрапити 13 громадян України, які впливають на політичну ситуації в країні.

2 червня законопроект Зеленського "про олігархів" з'явився у Верховній Раді. Якщо документ приймуть, в країні з'явиться реєстр олігархів, який формуватиме РНБО.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що якщо олігархічні групи протистоятимуть ініціативі Зеленського, то держава вживатиме відповідних заходів.