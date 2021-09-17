В Україні стартувала система обліку олігархів: як вона працюватиме

РНБО ввела систему обліку олігархів / rnbo.gov.ua

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Рада національної безпеки і оборони запустила систему моніторингу олігархів, що передбачається законопроектом про олігархів.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п'ятницю, 17 вересня.

"Апарату РНБО було поставлено завдання розробити систему моніторингу, і у нас сьогодні був звіт про те, що в апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності", - сказав Данилов.

За його словами, система зможе здійснювати моніторинг всіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою моніторингу РНБО.

Також він додав, що реєстр працюватиме з відкритими документами, для службового користування та секретними матеріалами.

"Таких систем в нашій країні майже немає. Це перша система з таким захистом. Вона побудована таким чином, щоб у разі прийняття у Верховній Раді закону, ми відразу могли відреагувати на всі ті питання, які перед нами поставить законодавець", - підкреслив Данилов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО було прийнято рішення про санкції проти осіб, причетних до проведення виборів до Держдуми на території Криму і Донбасу.

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