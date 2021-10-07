У Верховній Раді "привітали" Путіна з 69-річчям: імениннику заспівали пісню про нього

Народні депутати України виконали хіт про російського президента / Фото Reuters

У Верховній Раді України згадали про день народження президента РФ Володимира Путіна і заспівали на честь цієї події відому пісню.

Це сталося під час виступу нардепа Олексія Гончаренка, який виголошував свою програму як кандидата на посаду голови парламенту.

читайте такожМорок ще гірше, ніж при Путіні: екс-майор КДБ спрогнозував майбутнє України після зміни влади в РФ"Сьогодні у світі є іменинник, звуть його Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику на весь світ українську народну пісню, до речі, з Харкова. Давайте йому її нагадаємо і скажемо: Путін - ...!",- заявив Гончаренко.

Багато депутатів підтримали свого колегу, і повторили слово, яке повинно йти далі по тексту пісні, а Гончаренко проскандував "ла-ла-ла-ла".

День народження Путіна

Російський президент 7 жовтня відзначає 69-й день народження. У цей день у Путіна є робочі плани, вечір же він проведе в колі рідних і близьких, розповів його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Раніше ми повідомляли, що ця дата стане початком найстрашнішого і складного періоду в житті Путіна. Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс, який склав докладний гороскоп для лідера російської держави.