Арахамія проговорився про прийдешнє звільнення низки міністрів: є складнощі

В "Слузі народу" анонсували відставки в Кабміні / УНИАН

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в Кабінеті Міністрів України плануються здійснити ротацію трьох-чотирьох глав відомств.

Нардеп підкреслив, що передчасних анонсів у фракції робити не мають наміру, оскільки "це може нашкодити певному міністерству", пише "Інтерфакс".

"Тому що на наступний же день після того, як журналісти дали заголовки про те, що такий-то міністр йде, його вже ніхто не слухається, він не може виконувати свої обов'язки фактично. А часовий лаг між новинами та рішенням може бути два-три тижні, можливо, навіть і тиждень", - пояснив Арахамія.

При цьому він зазначив, що фракція ще півтора місяця тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів, але їхні імена навмисно не називалися.

читайте також"Двері відкриті і на вхід, і на вихід": Зеленський пообіцяв нові відставки членів КабмінуТаку стратегію Арахамія пояснює тим, що фракції не вдасться знайти відповідних кандидатів, тому що "більшість людей нормальних, яких вони хочуть, відмовляються йти в міністерство".

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Раніше Главред писав, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив можливість кадрових змін у Кабінеті Міністрів восени 2021 року. За словами спікера, деякі керівники міністерств будуть змушені покинути посаду у "добровільно-примусовому форматі".