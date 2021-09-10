Венедиктова назвала дату покарання винних у трагедії з МН17 на Донбасі

Винних у збитті МН17 покарають наступного року / УНІАН

Суд у Гаазі винесе вирок у справі про збиття малайзійського "Боїнга" - рейсу MH17 тільки через рік. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова в ефірі програми "Свобода слова".

"Прокурори вже в листопаді цього року скажуть свою завершальну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022 року, або листопад 2022 року, або грудень 2022 року", - сказала Венедиктова.

Венедиктова також відповіла на запитання нардепа Ірини Геращенко, навіщо президент України Володимир Зеленський передав главі РФ Володимиру Путіну важливого свідка у справі MH17 Володимира Цемаха, який був учасником збиття МН17.

За її словами, це сталося в рамках обміну полоненими між Україною Росії. Однак, як підкреслила генпрокурор, це ніяким чином не зашкодить справі судового слідства в Гаазі.

Також Венедиктова зауважила, що Геращенко задає питання "не на користь слідства".

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"Пані Ірина. Ви - політик. Я - прокурор. Поки справа йде, ми, прокурори, не можемо розкривати деталі. А питання, які ви ставите, - точно не на користь слідства і судового розгляду. Не треба політизувати кримінальні справи", - акцентувала Венедиктова.

Крім цього, вона підкреслила, що обміни з видачами, оскільки це різні юридичні процеси. Тому їх плутати не варто.

На завершення своєї промови вона закликала не заважати працювати прокурорам Нідерландів.

"Вони дуже чесно і професійно виконують свою роботу, щоб дійсно можна було вкластися в ці терміни, які поставили в суді", - підсумувала генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше адвокат-американець Джеррі Скіннер, який в Європейському суді з прав людини представляє інтереси родичів людей, загиблих в результаті збиття малазійського літака Боїнг-777 рейсу МН17 над Донбасом, заявив, що Російська Федерація збила борт спеціально.

Катастрофа з МН17

Цивільний лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року над окупованою російсько-терористичними військами територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих - 196 осіб – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група 24 травня 2018 року дійшла висновку, згідно з яким до катастрофи літака Boeing 777 причетна Росія. Згідно з версією слідства, авіалайнер був збитий в результаті запуску ракети зенітно-ракетним комплексом Бук, який перебував на балансі 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокувалася в Курську.

19 червня 2019 року слідство заявило, що першими підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський бойовик, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін, генерал з РФ Сергій Дубинський, керівник в 2014 році "розвідки ДНР" Олег Пулатов і Леонід Харченко – глава "розвідувального батальйону" бойовиків.