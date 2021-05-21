Рада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону

Рішення щодо газопроводу Північний потік-2 підтримали 292 парламентарія.
Верховна Рада офіційно звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням впровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2 з метою зупинки завершення будівництва російського трубопроводу. Рішення підтримали 292 парламентарі. Парламент України попередив Вашингтон про те, що відсутність нових санкцій проти російського газопроводу може призвести до нової військової агресії Росії щодо української держави.
Зокрема, під час засідання Ради у п'ятницю, 21 травня, парламентарі ухвалили проект постанови №5520, в рамках якої український парламент закликав Палату представників і Сенат Конгресу США 117-го скликання вжити усіх заходів для того, щоб проект СП-2 було повністю зупинено. Депутати закликають впровадити санкції проти всіх фізичних і юридичних осіб, причетних до будівництва російського газопроводу.
"... для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в рамках проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проекту, серед яких "Nord Stream AG", - йдеться в документі, за який проголосували 292 народних обранця.читайте такожПодачка Путіну: навіщо у США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2
У документі також зазначено, що народні депутати України глибоко стурбовані фактом відсутності компанії Nord Stream AG та інших додаткових санкцій у списку Держдепу США, який 19 травня було надано Конгресу.
Парламентарії попередили Вашингтон, що такі дії можуть посприяти подальшій військовій інтервенції Росії в Україну.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну
"Реалізація "Північного потоку-2" остаточно розв'яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення в Україну", - підкреслюється в постанові Верховної Ради.
Північний потік-2 новини
- Американське інформагентство Axios напередодні надання Держдепом США доповіді Конгресу щодо санкцій проти газопроводу Північний потік-2 повідомило про те, що адміністрація Байдена відмовилася від обмежень проти оператора трубопроводу, компанії Nord Stream 2 AG, і її гендиректора Матіаса Варніга. Пізніше це підтвердили і журналісти Reuters. Рішення пов'язували з планами США на відновлення відносин з Німеччиною.
- Однак видання Politico з посиланням на свої інсайдерські джерела повідомило, що США продовжать санкційний тиск на Північний потік-2 і мають намір впровадити обмеження щодо чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві газопроводу.
- Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас підтвердив інформацію, згідно з якою Білий дім відмовився від санкцій щодо Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є громадянином Німеччини.
- Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив такі відомості і сказав, що рішення Вашингтона щодо СП-2 відповідає інтересам американської держави.
- У Байдена, пояснюючи ситуацію, у свою чергу заявили, що Вашингтон не міг зупинити проект Північний потік-2, тому що його добудовано на 95%.