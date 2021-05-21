Рада офіційно закликала США завдати удару по СП-2 і зробила попередження Вашингтону

Верховна Рада закликала Конгрес США повністю зупинити будівництво газопроводу СП-2 / УНІАН

Верховна Рада офіційно звернулася до Сполучених Штатів Америки з проханням впровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2 з метою зупинки завершення будівництва російського трубопроводу. Рішення підтримали 292 парламентарі. Парламент України попередив Вашингтон про те, що відсутність нових санкцій проти російського газопроводу може призвести до нової військової агресії Росії щодо української держави.

Зокрема, під час засідання Ради у п'ятницю, 21 травня, парламентарі ухвалили проект постанови №5520, в рамках якої український парламент закликав Палату представників і Сенат Конгресу США 117-го скликання вжити усіх заходів для того, щоб проект СП-2 було повністю зупинено. Депутати закликають впровадити санкції проти всіх фізичних і юридичних осіб, причетних до будівництва російського газопроводу.

"... для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в рамках проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проекту, серед яких "Nord Stream AG", - йдеться в документі, за який проголосували 292 народних обранця.читайте такожПодачка Путіну: навіщо у США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2

У документі також зазначено, що народні депутати України глибоко стурбовані фактом відсутності компанії Nord Stream AG та інших додаткових санкцій у списку Держдепу США, який 19 травня було надано Конгресу.

Парламентарії попередили Вашингтон, що такі дії можуть посприяти подальшій військовій інтервенції Росії в Україну.читайте такожІлларіонов пояснив, навіщо Європі СП-2 замість транзиту газу через Україну

"Реалізація "Північного потоку-2" остаточно розв'яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення в Україну", - підкреслюється в постанові Верховної Ради.

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