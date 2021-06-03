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Верховна Рада повернула посадки до в'язниці за обман в е-деклараціях

3 червня 2021, 15:06

Політикам і чиновникам може загрожувати 2 роки в'язниці за брехню в електронних деклараціях.

Верховна Рада
Посилення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях підтримали 307 нардепів / УНІАН

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект глави держави Володимира Зеленського, що передбачає відновлення норми про позбавлення волі політиків і чиновників у разі внесення недостовірних даних до електронних декларацій. Їм може загрожувати близько 2 років обмеження або позбавлення волі в залежності від вартості незадекларованих активів.

Відповідне рішення прийнято парламентаріями в четвер, 3 червня, під час засідання Ради. Законопроект №4651 підтримали 307 українських парламентаріїв.

Що передбачає закон

На базі прийнятої ініціативи вносяться зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу України. Депутатам, чиновникам та представникам місцевих органів влади може загрожувати обмеження волі на строк до 2 років і штраф на суму від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у тому випадку, якщо вони не внесли до своїх електронних декларацій активи і нерухомість, вартість яких – від 500 до 2 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Політикам і чиновникам, які не задекларували активи і нерухомість на суму понад 2 тисячі прожиткових мінімумів, загрожує 2 роки відбування покарання під вартою або штраф від 4 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Внесено зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу. Вони передбачають посилення відповідальності державних службовців та представників органів місцевого самоврядування за невнесення електронних декларацій. Санкція передбачає до 2 років утримання під вартою.читайте такожВ'язниця за брехню в деклараціях: Венеціанка погодила законопроект Зеленського

Згідно з нормами закону, особа, яка вчинила відповідні кримінальні порушення, не може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у тому випадку, якщо громадянин покається, допоможе слідству і усуне заподіяну шкоду.

Електронне декларування в Україні

Верховна Рада 4 грудня минулого року вирішила повернути кримінальну відповідальність за внесення недостовірної інформації до електронних декларацій доходів державних службовців в Україні. Парламент відновив норму, яка була визнана КСУ неконституційною 27 жовтня. За порушення правил е-декларування новий закон припускав не позбавлення волі, а її обмеження і штрафи.

У Зеленського стверджували, що закон є тимчасовим, тоді як глава держави дотримується позиції, згідно з якою має бути сувора кримінальна відповідальність за брехню в електронних деклараціях.

Після прийняття нового закону у ЄС закликали Україну посилити кримінальну відповідальність за недостовірне е-декларування.

Верховна Рада е-декларування новини України
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