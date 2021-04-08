Вітренко прокоментував чутки про свою відставку

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко дав вкрай стислий і лаконічний коментар з приводу інформації про свою швидку ймовірну відставку з поста.
В. о. керівника Міністерства енергетики Юрій Вітренко назвав чутками інформацію про свою швидку відставку. Про це повідомляє портал Новий час.
"Не коментую чутки, вибачте", - сказав він у відповідь на відповідне запитання журналіста.
Також повідомлялося - нібито керівник Міненерго написав заяву ще до поїздки української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Катару. Причому чиновник нібито летів до Катару самостійно, а не у складі української делегації.
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Відставка Вітренко:
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Вітренко написав заяву про звільнення і може покинути свій пост в уряді.
- Причому він нібито вивіз особисті речі з міністерства ще два тижні тому.
- За словами джерела з оточення Вітренко, про свій відхід він почав говорити ще близько двох тижнів тому.
- "Передбачалося, що після поїздки Вітренко з президентом Володимиром Зеленським в Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву", - наголошується в повідомленні.
- До того 28 січня Рада знову провалила призначення Вітренко на посаду першого віцепрем'єра і міністра енергетики.
- 2 лютого з'явилася інформація, що в офісі президента обговорюють можливе третє висунення Вітренко.
Автор: Дмитро Відоменко