Вітренко прокоментував чутки про свою відставку

Юрій Вітренко / УНІАН

В. о. керівника Міністерства енергетики Юрій Вітренко назвав чутками інформацію про свою швидку відставку. Про це повідомляє портал Новий час.

"Не коментую чутки, вибачте", - сказав він у відповідь на відповідне запитання журналіста.

Також повідомлялося - нібито керівник Міненерго написав заяву ще до поїздки української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Катару. Причому чиновник нібито летів до Катару самостійно, а не у складі української делегації.

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Відставка Вітренко: