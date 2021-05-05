Візит держсекретаря США в Україну: ЗМІ дізналися час прибуття та першої зустрічі

Блінкен прибуде в нашу країну сьогодні пізно ввечері, з'ясували журналісти.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетить в Україну у середу, 5 травня, після 23:00. Офіційні заходи з його участю заплановано на четвер, 6 число.
Перша зустріч за участю Блінкена запланована на 9:30 ранку, йдеться у програмі візиту, яка опинилася у розпорядженні zn.ua.
За відомостями видання, у першу чергу, головний американський дипломат зустрінеться зі своїм українським колегою – очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.
Програма візиту Блінкена в Україні – які заходи заплановано:
- 10:30 – Зустріч держсекретаря з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем;
- 11:30 – Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським;
- 12:40 – пресконференція Зеленського і Блінкена;
- 14:15 – головний американський дипломат візьме участь у круглому столі з представниками громадянського суспільства України, який пройде онлайн;
- 15:15 – Блінкен проведе зустріч зі співробітниками посольства США в Україні;
- 15: 50 – держсекретар дасть інтерв'ю журналістам та вирушить в аеропорт.
Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен з 4 до 6 травня вирушить у європейське турне – відвідає столиці Великобританії та України – Лондон та Київ.
Під час робочих поїздок Блінкена супроводжуватиме його заступниця з політичних питань – Вікторія Нуланд.
Блінкен як держсекретар США ще не був у нашій країні.
Нагадаємо, держсекретаря США в Україну запросив Дмитро Кулеба. Очікується, що Блінкен та Кулеба обговорять розвиток стратегічного партнерства Києва і Вашингтона та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.
Довідка. Ентоні Блінкен зайняв пост держсекретаря США наприкінці січня 2021 року, після того, як демократ Джозеф Байден офіційно зайняв пост 46-го американського президента.