Візит до США став перемогою України: Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського та Байдена

Зеленський і Байден провели продуктивні перемовини у Вашингтоні - Кулеба / Reuters

Зустріч президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом тривала більше 2 годин через те, що лідерам двох держав у рамках перемовин вдалося побудувати конструктивний діалог. Під час дискусії Байден не використовував формальних відмовок, реагуючи на ідеї делегації Києва. Візит став успішним - Україна досягла всіх цілей перемовного порядку денного. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що зустріч Зеленського і Байдена, яка за протоколом повинна була тривати 45 хвилин, затягнулася через те, що сторони змогли встановити діалог. За його словами, після візиту делегації до Вашингтона Україна зміцнила свої позиції і досягла цілей, які ставилися на перемовини.читайте такожТри з плюсом: чому Зеленський не привіз від Байдена "плюшок" для України

Крім того, дипломат також уточнив, що Байден під час дискусії відповідав на питання, без формальних відмовок.

"Пішла розмова. Хоча алкоголю і не було на столі, але розмова пішла дуже добре. Було про що поговорити, і це були виключно питання безпеки. Важливо, що Байден не намагався якось формально відповісти на наші запитання, на наші ідеї. Ми озвучили нові ідеї - про те, що можуть спільно з нами зробити США. Відразу почалася рефлексія обговорення", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня в рамках свого візиту до Вашингтона провів перемовини з американським главою держави Джо Байденом. Як розповів український гарант, перемовини пройшли продуктивно, а в американської адміністрації немає жодного негативу щодо Банкової. За підсумками зустрічі буде підписано близько 20 угод.

Перед початком зустрічі Зеленський і Байден виступили з короткими заявами для преси, однак після дискусії спільного брифінгу глав України і США не було.

Офіційні Київ і Вашингтон за підсумками перемовин президентів Зеленського і Байдена опублікували заяви про продовження співпраці щодо низки напрямків. Йдеться про притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, підтримку вступу української держави до НАТО, військову допомогу Києву і співпрацю з реформ.