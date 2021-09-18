Візит Зеленського до США: названо склад делегації

Зеленський знову відвідає США / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський знову відправиться в США. Його візит запланований на найближчий час, а саме, 20 вересня. Глава Української держави візьме участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН.

У делегацію українського президента увійшли десять чиновників. Це випливає з його розпорядження, опублікованого на сайті ОП. Зокрема, в США для роботи в Генасамблеї ООН поїдуть:

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба; постійний представник України при ООН Сергій Кислиця; перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова; голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко; заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга; глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров; завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ВП Христина Гайовішина; постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич; заступник директора-начальник відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна; заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень, метою якого є визначення основних напрямів реалізації військової політики держави.

Також президент України Володимир Зеленський 1 вересня в ході свого візиту в США у Вашингтоні провів переговори з главою Білого Дому Джо Байденом. Як заявив гарант, відбулися ефективні переговори, а у адміністрації Штатів немає будь-якого негативу по відношенню до Банкової.