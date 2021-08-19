Зеленський віч-на-віч зустрінеться з Байденом 31 серпня у Вашингтоні

Зустріч Байдена і Зеленського перенесена на один день / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом 31 серпня. Дата перенесена через зміни в порядку денному візиту - відтепер захід передбачатиме не тільки зустріч у рамках делегацій, а й перемовини один на один. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як розповів глава МЗС під час свого брифінгу у четвер, 19 серпня, зустріч президента Зеленського з господарем Білого дому Байденом відбудеться не 30, а 31 серпня.

"У зв'язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав держав України і США, президентів Байдена і Зеленського, відбудеться 31 серпня", - зазначив Кулеба.

Також він додав, що перенесення дати пов'язано з тим, що відтепер перемовини передбачають не тільки зустріч в рамках делегацій, а й діалог тет-а-тет.

"Все в силі, працюємо на повну потужність", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 серпня. Очікується, що під час перемовин з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія казав, що перемовини Зеленського і Байдена на неформальній частині зустрічі можуть відбутися на підвищених тонах через те, що Київ незадоволений угодою Вашингтона і Берліна щодо Північного потоку-2. За словами парламентарія, Київ має намір зосередитися на співпраці з Конгресом, який підтримує Україну і виступає проти енергетичного проекту Газпрому.читайте такожСценарій Путіна щодо Донбасу і питання Конгресу: експерт оголосив про удар Байдена по Зеленському

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату у тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявляв, що під час перемовин з делегацією США, українська делегація планує представити свою точку зору відносно питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу. При цьому Київ має намір обговорити з Вашингтоном питання посилення американської військової допомоги Україні.