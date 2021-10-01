Міністром стратегічних галузей промисловості України може стати власниця манікюрного бізнесу

Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду голови Мінстратегпрому / Фото з відкритих джерел

Олена Липовська-Ергюль, яка значиться власницею ТМ "Експрес манікюр", претендує на посаду віцепрем'єра − міністра з питань стратегічних галузей, про що свідчить подана нею 30 вересня уточнена декларація кандидата на відповідну посаду

Згідно з документом, кандидат у міністри має право власності на торгову марку "Експрес-манікюр" з 2009 року. Інформація про її попередні місця роботи відсутня, ймовірно, раніше вона не займала державних посад, передає "Інтерфакс-Україна".

Її чоловік − громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан. Він заробив минулого року 633,84 тис.грн в турецькій компанії Tantur Tourism Co. Як пише джерело, людина з такими ж даними, як у чоловіка Липівської-Ергюль був співвласником туристичної компанії "Карья тур", яку визнали банкрутом у 2010 році.

Пара спільна володіє землею (1 тис. кв. м) у Ревному поблизу Борисполя, квартирами у Києві і в Туреччині. У власності ймовірного кандидата у міністри є Range Rover Sport 2016 року випуску, у власності чоловіка − Mercedes-Benz E180.

Вона також задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на два млн грн, а також ювелірні прикраси на суму близько 800 тис. грн.

Кандидат на посаду також задекларувала готівкою 378 тис. доларів, 877 тис. євро і 1,5 млн гривень. Ще майже мільйон гривень вона позичила третім особам.

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