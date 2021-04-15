Влада Івано-Франківська йде на екстрені заходи через агресію РФ

Руслан Марцінків створює загін добровольців / Українська правда

Влада Івано-Франківська через стягування російських військ до кордонів України і загострення на Донбасі сформують загін добровольців. Його хочуть задіяти в разі вторгнення Російської Федерації, повідомив у Facebook мер міста Руслан Марцинків.

За його словами, він доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців.

"(Вони, - ред.) у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Тому що ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська йтимуть на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом", - зазначив Марцинків.

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За його словами, на сьогодні ц муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.

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