Влада Івано-Франківська йде на екстрені заходи через агресію РФ

На сьогодні в муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.
Влада Івано-Франківська через стягування російських військ до кордонів України і загострення на Донбасі сформують загін добровольців. Його хочуть задіяти в разі вторгнення Російської Федерації, повідомив у Facebook мер міста Руслан Марцинків.
За його словами, він доручив Муніципальній інспекції сформувати загін добровольців.
"(Вони, - ред.) у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Тому що ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська йтимуть на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом", - зазначив Марцинків.
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За його словами, на сьогодні ц муніципальній інспекції міста працюють 36 учасників бойових дій.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомлялося:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Російські розслідувачі з проекту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.