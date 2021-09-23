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"Влади олігархів в Україні більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

23 вересня 2021, 17:48

Україна прагне побудувати цивілізовані правила гри у відносинах між державою і великим бізнесом, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Для олігархів є тільки один шлях - стати чистим бізнесом, - Зеленський / УНІАН

Конституція України не передбачає "олігархічної гілки влади", і державі не слід було б ігнорувати формальні правила. Відтепер країна отримає шанс вибудувати цивілізовані і прозорі правила гри між державою і бізнесом. "Олігархічної" влади в країні більше не буде, відтепер олігархи повинні будуть займатися виключно підприємницькою діяльністю без впливу на політику. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Коментуючи ухвалення закону про "олігархів" у своєму Telegram-каналі він сказав про те, що Конституція передбачає поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Але не передбачає "олігархічну гілку влади". І держава, за його словами, не мала право це ігнорувати.читайте також"Ми і до букви "Я" дійдемо": у Зеленського розкрили плани у разі провалу закону про олігархів

"Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади - групи людей, які вважали, що вони важливіші, ніж законодавці, чиновники чи судді. Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами. Кожен українець знає, як олігархи купували політичний вплив і як вони використовували політиків заради своїх інтересів. Держава не мала права це ігнорувати - ніколи. Ані в 2000-х роках, ані в 2010-х роках, ані тим більше зараз", - сказав Зеленський.

Також він додав, що на базі нового закону Україна отримає шанс на побудову нових цивілізованих правил взаємодії держави і бізнесу. Відтепер, на його думку, "олігархічної гілки влади" в країні не буде, а великий бізнес позбудеться впливу на політичні процеси.

"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено... Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча і судова - так. А для олігархів шлях один - стати чистим бізнесом", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Закон "про олігархів"

Верховна Рада в четвер, 23 вересня, у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №5599, який передбачає запуск заходів щодо зниження впливу великого олігархічного бізнесу в Україні на політику. Ініціативу підтримали 279 парламентарів.

Згідно з новим законом, олігархом в Україні визнаватиметься особа, яка чинить серйозний політичний вплив на ситуацію в країні, засоби масової інформації і є бенефіціаром монополії, а також активів, сума яких перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів. Збіг трьох з чотирьох факторів дозволить державі вважає таку особу олігархом.

Рада національної безпеки і оборони, яку очолює президент Володимир Зеленський, виноситиме рішення щодо того, кого держава визнає олігархом.

На олігархів очікує низка обмежень - їм заборонять підтримувати політичні партії і брати участь у великій приватизації державних активів.

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