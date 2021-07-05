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Військова операція Росії проти України: у Зеленського оголосили про готовність відбити атаку Москви

5 липня 2021, 11:47

Україна має потужну підтримку з боку США і отримала зовсім інше технологічне забезпечення, сказав Олексій Данилов.

Олексій Данилов
Рівень підготовки України порівняно з 2014 роком серйозно змінився - Данилов / УНІАН

Україна наразі готова до відбиття нового потенційного військового нападу Росії. Ситуація кардинальним чином відрізняється від того, що відбувалося у 2014 році. Сьогодні в української держави зовсім інше технологічне забезпечення. При цьому Київ підтримують США, Великобританія, а також країни Балтії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

У ефірі 24 канала він розповів про те, що Київ готовий до основних можливих викликів, які можуть послідувати з боку Росії. Рівень підготовки України сьогодні суттєво відрізняється від ситуації 2014 року.

"Незважаючи на те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна готова. Зараз у нас зовсім по-іншому", - пояснив Данилов.читайте такожНова військова операція Росії: експерт розкрив сценарій Путіна щодо України

Також він підкреслив, що у 2021 році у Києва інше технологічне забезпечення, інші збройні сили і зброя. Крім того, Україну підтримують США, Великобританія, Канада, країни Балтії та Польща.

Військова операція Росії проти України

Глава Виконавчої ради реформ Михайло Саакашвілі раніше попереджав, що Росія може реалізувати військову операцію із захоплення Маріуполя, Одеси та Херсона. На його думку, Москва діятиме за ситуацією і в залежності від того, як реагуватимуть США.

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Російський опозиціонер Леонід Гозман не виключав сценарію, за якого Росія може піти на новий військовий конфлікт з Україною з метою утримання української держави від вступу до НАТО.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков стверджував, що для Москви більше немає сенсу продовжувати військовий конфлікт на Донбасі. Причиною тому він назвав відсутність важелів для стримування України від інтеграції до Північноатлантичного альянсу.

Російський політолог Дмитро Орєшкін казав, що Росія не зможе зупинити реалізацію євроатлантичних планів України. Якщо Москва введе війська на територію української держави, це призведе до катастрофи для Кремля.

РНБО новини України Олексій Данілов
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