Військові маневри ЗСУ і рішення Путіна: у Зеленського припустили посилення конфликта РФ з Україною

Загострення війни Росії і України може початися в будь-який час за рішенням Путіна - Данілов / УНІАН

Військові навчання Росії та Білорусі Захід-2021 стали викликом для України. Однак українська держава починає свої навчання з країнами Північноатлантичного альянсу і не відчуває себе незахищеною. Загострення російсько-українського конфлікту може відбутися за рішенням Кремля. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він розповів про те, що Україна ретельно відстежувала події, які відбувалися в рамках військових маневрів Росії та Білорусі. Однак наразі Київ починає свої навчання з НАТО і не відчуває свою державу незахищенною. Загострення військового конфлікту можливе в будь-який момент за рішенням вищого російського керівництва.

"У нас починаються власні навчання з країнами НАТО. Ми не відчуваємо себе незахищеними. Може початися загострення? У будь-який час, коли Путін ухвалить рішення", - підкреслив Олексій Данилов.

Нагадаємо, військові навчання Захід-2021, проводилися з 10 по 16 вересня на територіях Росії та Білорусі біля кордонів України. У Москві заявили, що військові маневри завершені.

Військові навчання України

У Львові 20 вересня відбудуться спільні військові маневри України та країн НАТО RAPID TRIDENT-2021. У рамках навчань, які триватимуть до 1 жовтня, візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн НАТО і держав-партнерів блоку безпеки. Серед них США, Канада, Великобританія, Грузія, Туреччина і Польща. Вперше в історії цих маневрів проведуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

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читайте такожВиведення військ і відхід Росії з Донбасу: у США назвали сценарій припинення війни на сході УкраїниКрім того, планується проведення спільних стрибків українських і американських десантників з літака С-130 авіації США, а також інші навчальні операції.

Україна спільно з Північноатлантичним альянсом і країнами-партнерами з 22 по 30 вересня на своїй території проведе військові навчання Об'єднані зусилля-2021. Очікується, що маневри пройдуть на всіх військових полігонах, а також в Азовському і Чорному морях. У навчаннях візьмуть участь близько 15 країн.

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Війна Росії та України

Президент України Володимир Зеленський під час Ялтинської європейської стратегії заявив, що він не виключає повномасштабного військового зіткнення з Росією. На думку гаранта, це стане найбільшою помилкою російської держави.

Зеленський також сказав, що відносини між Україною і Росією і двома народами, відтепер стали ворожими. Але незважаючи на інформаційну політику Москви, є і розумні росіяни, які поважають українську державність.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві "з жалем" ставляться до слів Зеленського про можливу велику війну Росії та України. За його словами, такий сценарій є "апокаліптичним".