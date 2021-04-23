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Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу

23 квітня 2021, 10:30

Росія хоче змусити президента України поводитися з сепаратистами, так, начебто вона до них не має ніякого відношення, зазначив дипломат.

Волкер сказав, чому президент України не виконує вимогу РФ щодо Донбасу
Курт Волкер сказав, чому президент України не виконує вимогу РФ щодо Донбасу / Reuters

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Російська Федерація вдерлася в Україну й створила сепаратистів.

РФ тренує супротивників України, озброює й контролює їх, розповів дипломат в інтерв'ю DW.

Співрозмовник підкреслив, що російська влада після цього хоче змусити президента Володимира Зеленського поводитися з сепаратистами, так, начебто РФ до них не має ні найменшого відношення.

"Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх та визначає, хто буде працювати у їхніх цивільних адміністраціях...", – сказав Волкер.

На його думку, Росія пішла на агресію проти української держави, зокрема, щоб закрити їй шлях до Європейського союзу.

"...якщо Україна стане успішною, країною, що процвітає, можна буде ставити питання: "А чому такою не є Росія?". Саме тому йому насамперед так важливо "заблокувати" Україну...", – заявив ексспецпредставник Держдепу.

Раніше Курт Волкер говорив, що російська влада може завершити конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, 20 квітня у новому відеозверненні Володимир Зеленський висловився про нові агресивні кроки РФ та звернувся до російського президента Володимира Путіна – запропонував зустрітися на Донбасі у будь-якій точці, в якій йде війна.

Глава Росії відповів українському колезі. Путін сказав, що, якщо зустріч стосується ситуації на Донбасі, то Зеленський має зустрітися з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Путін також сказав, що у Москві нашого лідера готові прийняти у будь-який час для обговорення відносин між РФ та Україною.

На Донбасі наприкінці березня конфлікт став гострішим – проросійські бойовики стали частіше відкривати вогонь по позиціях військовослужбовців України. В результаті однієї з ворожих атак загинули четверо наших захисників.

Спікер Зеленського говорила, що президент хотів поговорити з Путіним про ситуацію на Донбасі, російській стороні відправили запит, проте не отримали на нього відповідь.

Наприкінці березня також стало відомо, що Росія стягує війська до східних рубежів української держави. У РФ стверджували, що проводять навчання й не готуються до війни.

Українська сторона вважає, що маневри було затіяно для того, щоб під час переговорів щодо Донбасу створити атмосферу тиску.

Низка західних держав підтримали нашу країну й закликали Росію припинити агресивні кроки.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після Революції гідності, яка розпочалася у Києві у листопаді 2013 року. В результаті революції владу втратив проросійський президент Віктор Янукович та втік до РФ.
  • Янукович закликав російську владу ввести війська в Україну.
  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей та створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На Донбас також вдерлися російські війська.
  • Росія не визнає, що її сили є на Донбасі, називає конфлікт "внутрішньоукраїнським" і з самого початку протистояння схиляє Київ до прямих переговорів з бойовиками.
Володимир Зеленський Курт Волкер
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