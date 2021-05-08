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Питання ПДЧ України в НАТО: у Зеленського розкрили плани на саміт Альянсу

8 травня 2021, 14:01

Тема України обговорюватиметься на саміті Північноатлантичного альянсу в обов'язковому порядку, вважає Ігор Жовква.

НАТО, Україна
У НАТО можуть переглянути плани з організації саміту в червні на користь України - Офіс президента / УНІАН

Україну не запросили на саміт НАТО 14 червня, в рамках якого країни Альянсу повинні обговорити можливість надання українській державі Плану дій щодо членства в колективному блоці безпеки. У Офісі президента сподіваються, що керівництво Альянсу перегляне своє рішення щодо складу учасників саміту. При цьому Київ отримав гарантії, що тема України обговорюватиметься під час зустрічі. Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

У коментарі Укрінформу він прокоментував відомості, згідно з якими Україна не отримала запрошення на саміт НАТО в червні, де повинні обговорюватися питання надання Києву плану щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу. Чиновник підтвердив, що на рівні Альянсу прийняли рішення про участь у саміті тільки тих держав, які перебувають у НАТО.

"Буде коректним казати, що у Альянсі було прийнято рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу", - сказав Жовква.

За його словами, вже були прецеденти, коли блок безпеки проводив саміти без участі країн-партнерів, до яких належить і Україна. У ОП не виключають сценарію зміни планів НАТО щодо проведення саміту.

"Ми не виключаємо, що прийняте позавчора в штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним - за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути", - додав чиновник.читайте такожУ США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО

Він пояснив, що для України головне, щоб на саміті Альянсу 14 червня обговорювалися перспективи приєднання держави до НАТО. Такі гарантії Києву надані.

"Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов'язково обговорена. У цьому нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО - і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща. Ми продовжуємо перемовини з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України в підсумковому рішенні альянсу", - підкреслив Ігор Жовква.

Інтеграція України до НАТО

НАТО новини України Офіс президента
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