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Вотчина Лукашенка і діалог щодо Донбасу: Арестович зробив заяву про величезну помилку України

24 липня 2021, 05:28

Перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська є непростим завданням, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Україна не поїде до Мінська на перемовини щодо Донбасу - Арестович / УНІАН

Україна виступає проти ініціативи Росії відносно повернення до реальних перемовин щодо Донбасу у Мінську. Ситуація з коронавірусом, а також фактор невизнання Києвом Олександра Лукашенка президентом Білорусі не дозволяють провести діалог в білоруській столиці. У той же час наразі складно говорити про перенесення перемовин, тому що немає відповідного майданчика і згоди з боку Москви. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що делегація Києва не має наміру їхати до Мінська через ситуацію з COVID-19 і політичну обстановку у Білорусі, де керує Олександр Лукашенко - невизнаний українською державою глава республіки. Вибір такого політика на роль посередника у врегулюванні конфлікту став би великою помилкою Києва.читайте такожСлова Путіна і фініш діалогу відносно Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля щодо України


"Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідемічна ситуація не дозволяє нам їхати до Мінську, і ми вважаємо за краще залишитися в режимі відеоконференції. Друге - це ситуація у Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві представляти білоруський народ. Тобто в такому стані їхати до країни і апелювати до її посередницьких послуг, було б величезною помилкою. Думаю, наразі ми залишимося в режимі відеоконференції", - сказав Арестович.

За його словами, мови поки що не йде про пошук нового перемовного майданчика, у тому числі і через коронавірус. Діалог можна було б перенести на території нейтральних позаблокових країн. Також з такою ініціативою виступали Польща і Туреччина. Однак для реалізації подібної ідеї потрібна згода всіх сторін, і невідомо, як у такій ситуації поводитиме себе Росія.

"Я думаю, найближчим часом все залишиться в режимі відеоконференції. Що стосується країн, які могли б прийняти - це могли бути нейтральні країни, які не є країнами НАТО. У Європі це Австрія, Швейцарія. Пропозиції різні звучали - від Польщі, Туреччини, але згоду повинні надати всі сторони. Чи погодяться росіяни взагалі на перенесення - наразі невідомо", - підкреслив Олексій Арестович.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що країни нормандської четвірки – Україна, Франція і Німеччина – готові до проведення нового саміту за участю лідерів держав. На перемовинах треба розглянути план з реалізації Мінських угод, який вже надано Кремлю. Однак Москва блокує перемовний процес.

Крім того, Зеленський має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Ініціативу можна запустити на базі нормандського формату, якщо з цим погодяться Франція, Німеччина і Росія.

У Кремлі сказали, що Москва підтримує ідею зустрічі лідерів нормандської четвірки. Втім, наразі сторони поки що не погодили конкретних дат.

ТКГ Олексій Арестович новини України новини Білорусі новини Донбасу
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