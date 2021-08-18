Покладання квітів та вручення ордена: деталі візиту Меркель в Україну

Подробиці візиту Меркель в Україну / Getty

Вже цієї неділі, 22 серпня, Україну відвідає з офіційним візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цю дату офіційно підтвердили в канцелярії німецького канцлера, повідомляє пресслужба Кабміну Німеччини.

Як розповіли в уряді, Меркель розпочне свій візит в Україну із покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього німецький канцлер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і отримає від нього Орден Свободи, який є вищим орденом заслуг в Україні.

Також Меркель зустрінеться із українським прем'єром Денисом Шмигалем.

За даними Кабміну Німеччини, Меркель під час зустрічі з Зеленським планує обговорити наступні теми:

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питання двосторонньої та економічної політики між Києвом і Берліном,

процес реформ в Україні,

виконання Мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Візит Ангели Меркель в Україну - про що раніше писав Главред:

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка приїде з візитом до Києва. В ході переговорів сторони повинні обговорити актуальні питання україно-німецького співробітництва.

В Офісі глави держави пізніше уточнили, що Меркель і Зеленський в першу чергу мають обговорити питання введення в експлуатацію Північного потоку-2. Українській державі потрібні гарантії у зв'язку із запуском російського газопроводу. При цьому лідери двох держав також мають обговорити і питання Донбасу.

Український дипломат Павло Клімкін вважає, що на переговорах Зеленського з Меркель Києву доведеться обирати з тих варіантів, які вже узгоджені з Путіним. Йдеться про питання транзиту газу через Україну, СП-2 і Донбасу. Меркель спробує переконати Зеленського сформувати переговорний порядок перед його зустріччю з Байденом.