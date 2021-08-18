УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Покладання квітів та вручення ордена: деталі візиту Меркель в Україну

18 серпня 2021, 22:45

Меркель під час зустрічі з Зеленським планує обговорити питання двосторонньої та економічної політики між Києвом і Берліном.

меркель
Подробиці візиту Меркель в Україну / Getty

Вже цієї неділі, 22 серпня, Україну відвідає з офіційним візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель. Цю дату офіційно підтвердили в канцелярії німецького канцлера, повідомляє пресслужба Кабміну Німеччини.

Як розповіли в уряді, Меркель розпочне свій візит в Україну із покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього німецький канцлер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і отримає від нього Орден Свободи, який є вищим орденом заслуг в Україні.

Також Меркель зустрінеться із українським прем'єром Денисом Шмигалем.

За даними Кабміну Німеччини, Меркель під час зустрічі з Зеленським планує обговорити наступні теми:

Реклама
  • питання двосторонньої та економічної політики між Києвом і Берліном,
  • процес реформ в Україні,
  • виконання Мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Візит Ангели Меркель в Україну - про що раніше писав Главред:

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка приїде з візитом до Києва. В ході переговорів сторони повинні обговорити актуальні питання україно-німецького співробітництва.

В Офісі глави держави пізніше уточнили, що Меркель і Зеленський в першу чергу мають обговорити питання введення в експлуатацію Північного потоку-2. Українській державі потрібні гарантії у зв'язку із запуском російського газопроводу. При цьому лідери двох держав також мають обговорити і питання Донбасу.

Український дипломат Павло Клімкін вважає, що на переговорах Зеленського з Меркель Києву доведеться обирати з тих варіантів, які вже узгоджені з Путіним. Йдеться про питання транзиту газу через Україну, СП-2 і Донбасу. Меркель спробує переконати Зеленського сформувати переговорний порядок перед його зустріччю з Байденом.

viber
новини Німеччини Володимир Зеленський Ангела Меркель візит Меркель новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Покладання квітів та вручення ордена: деталі візиту Меркель в Україну». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Постамериканський Афганістан: чому таліби так мирно взяли владу в КабуліПостамериканський Афганістан: чому таліби так мирно взяли владу в Кабулі Постріл у груди: опубліковано нове відео з кадрами загибелі ПавловаПостріл у груди: опубліковано нове відео з кадрами загибелі Павлова Прикмети на 16 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду в день АнтонаПрикмети на 16 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду в день Антона Євген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухівЄвген Гончаренко після коми втратив пам'ять і координацію рухів Прикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 17 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

10:54

"Нещасні провели всю ніч у холодному лісі": на Закарпатті рятувальники відшукали заблукалих дітей

10:10

На Закарпатті дівчина зістрибнула з даху 9-поверхівки через нещасливе кохання

09:21

Хворим на штам Дельта в Україні може не вистачити кисню - лікар

09:04

Захід не розуміє, що відбувається у Кабулі: МВФ обрубав допомогу Афганістану на 400$ мільйонів Відео

08:30

Коронавірус в Україні 19 серпня: кількість виявлених хворих за добу перевищила півтори тисячі

Реклама
08:20

Угода навколо СП-2 набирає обертів: ФРН запустила процес за договором на транзит газу через Україну Відео

08:20

Прикмети на 19 серпня: що не можна робити на Яблучний Спас 2021 Відео

08:11

Восени і взимку на Україну чекають Дельта-локдауни - епідеміолог Відео

07:33

На репетиції параду до Дня Незалежності військові заспівали популярний хіт про Путіна Відео

07:10

Талібан біля керма і боротьба в регіонах: експерт назвав проблему утримання влади у Афганістані

06:43

Військові США можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня: Байден назвав умову Відео

06:41

Час втрачених можливостей: чому економіка України опинилася у глухому куті Погляд

06:27

Ведуча Нового каналу топлес похвалилася засмаглими сідницями у провокаційній позі

05:28

Шантаж Європи і провокація дефіциту газу: названо сценарій Газпрому щодо Північного потоку-2

05:27

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків Зодіаку: брехливі обіцянки, гнів або спокуси

05:26

19 серпня - День пасічника в Україні: привітання та листівки до свята

04:59

Кардіолог розповів, чи може бути корисною для здоров'я зайва вага

04:01

Чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих - відповідь учених Відео

03:52

До Землі летить небезпечний великий астероїд: вчені NASA оцінили ризики для планети

03:48

Преображення Господнє 2021: сердечні привітання, картинки і листівки

Реклама
02:40

Яблучний Спас 2021: обряди, картинки, привітання та душевні листівки до свята

02:20

"Відьма або русалка": Надя Дорофєєва ледь втримала груди в занадто відвертому бікіні

01:46

Анна Богдан роздягнулася і вразила красою в прозорій білизні

01:34

Вчені знайшли властивість авокадо, яке допоможе при лікуванні небезпечної хвороби

00:44

Зустріч Зеленського та Меркель: Клімкін заявив про нові загрози для України Відео

00:30

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, погана звістка або ревнощі

18 серпня, середа
23:57

У Житомирі невідомі жорстоко побили головного редактора газети

23:22

"В одній сорочці та без грошей": президент Афганістану розповів про втечу з країни Відео

22:56

Медреформі бути: Зеленський підписав указ про систему охорони здоров'я Відео

22:45

Покладання квітів та вручення ордена: деталі візиту Меркель в Україну

22:18

У США від урагану постраждало авто відомого продюсера та шоумена

22:15

У Києві з'являться "прививочні" автобуси: стали відомі маршрути і графік роботи Відео

21:49

Сумна статистика: в Україні стрімко зменшується кількість населення Відео

21:38

Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України з футболу Відео

21:25

Польські копи зв'язали ременем українця: той посинів і помер Відео

20:54

Хлопчик, який загубився в Карпатах, розповів про свої мандри Відео

20:17

У Києві під час репетиції військового параду з натовпу вибіг озброєний чоловік Відео

20:13

Павлов міг скоїти суїцид через схеми з тендерною документацією - ЗМІ Відео

20:06

Випробування поразкою: Захід стане іншим після Афганістану Погляд

19:53

Зірка Playboy актриса Алісса Мілано потрапила в ДТП в США

Реклама
19:51

У Донецькій області чоловік підпалив співмешканку і намагався спалити і поліцію

19:51

Дефіцит газу у Європі б'є рекорди: Газпром рубає постачання газу через Україну, а сховища спорожніли

19:30

В Івано-Франківській області спалахнула пожежа на ТЕС: всі подробиці

19:27

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан висловилася про участь у Танцях з зірками Відео

18:57

Київ вперше потрапив до першої сотні престижного світового рейтингу

18:31

З'ясувалося, куди втік президент Афганістану

18:18

Київ готується до військового параду до Дня Незалежності: у столиці масові затори Відео

18:09

"Люди у великому світі, не мовчіть": життя жінок у захопленому талібами Афганістані стало жахом Відео

17:13

Пожежі в Греції: українські пожежники врятували два населених пункти

17:11

Зіброва не взяли на концерт до Дня Незалежності і роздали його пісні іншим артистам

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти