"Обурлива війна РФ на Донбасі, яка вбила понад 14 тисяч людей": Кулеба відповів Лаврову

Кулеба відповів Лаврову на рахунок проросійськи налаштованих жителів Донбасу / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського виїхати з Донбасу проросійськи налаштованим місцевим жителям є обурливою.

Про це він написав у Twitter.

"Обурлива війна, яку РФ розв'язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які вона принесла", - написав Кулеба.

Крім цього, міністр підкреслив, що Україна - вільна країна, в якій люди обирають президента, партії, телеканал і місце проживання.

"У цьому нічого обурливого немає", - додав глава МЗС України.

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Нагадаємо, нещодавно Зеленський звернувся до "російських" жителів окупованих регіонів Донецької та Луганської областей і порадив їм переїхати в РФ.

Також раніше 10 серпня Російські незаконні збройні формування на Донбасі за добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Під обстріли бойовиків потрапили позиції операції об'єднаних сил поблизу Водяного, в напрямку Невельського, поруч з Мар'їнкою, неподалік з Нью-Йорком, Катеринівкою, біля села Піски, а також Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.