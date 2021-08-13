"Обурлива війна РФ на Донбасі, яка вбила понад 14 тисяч людей": Кулеба відповів Лаврову

Глава МЗС вважає, що немає нічого обурливішого, аніж війна РФ проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського виїхати з Донбасу проросійськи налаштованим місцевим жителям є обурливою.
Про це він написав у Twitter.
"Обурлива війна, яку РФ розв'язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, які вона принесла", - написав Кулеба.
Крім цього, міністр підкреслив, що Україна - вільна країна, в якій люди обирають президента, партії, телеканал і місце проживання.
"У цьому нічого обурливого немає", - додав глава МЗС України.
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Нагадаємо, нещодавно Зеленський звернувся до "російських" жителів окупованих регіонів Донецької та Луганської областей і порадив їм переїхати в РФ.
Також раніше 10 серпня Російські незаконні збройні формування на Донбасі за добу 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення, один з них загинув. Під обстріли бойовиків потрапили позиції операції об'єднаних сил поблизу Водяного, в напрямку Невельського, поруч з Мар'їнкою, неподалік з Нью-Йорком, Катеринівкою, біля села Піски, а також Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.