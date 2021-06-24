Крим з Донбасом і питання СП-2: Зеленський назвав сценарій на перемовини з Байденом

Зеленський на зустрічі з Байденом збирається обговорити широкий спектр відносин Києва і Вашингтона в оборонній сфері.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом має намір обговорити питання Плану дій щодо членства держави в НАТО, газопроводу Північний потік-2, а також Криму і Донбасу. При цьому гарант збирається поговорити з Байденом і про співпрацю з США у сфері безпеки.
У інтерв'ю телеканалу 1+1 він розповів про те, що на перемовинах сторони збираються обговорювати кілька блоків питань. Йдеться про інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу, україно-американське співробітництво в оборонній сфері, а також ситуації, пов'язаної з окупацією Криму і Донбасу. Також Зеленський прагне поговорити з Байденом про безпеку в акваторіях Чорного і Азовського моря і український морський флот.
"У нас декілька блоків, які ми повинні обговорити.. Щодо блоку безпеки, я ще раз підтверджу, що це питання не тільки ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО), це питання наших двосторонніх відносин, питання оборонного контракту або Меморандуму між нашими країнами, питання Північного потоку, питання Донбасу, питання Криму щодо безпеки на Чорноморському та Азовському узбережжі, питання українського флоту. Багато питань", - сказав Зеленський.читайте такожФініш Мінського формату: Зеленський зробив заяву про новий формат щодо Донбасу з Путіним і Байденом
Також Байден підкреслив, що на перемовинах у США слід обговорити аспекти співпраці та підтримки Міжнародного валютного фонду та збільшення американських оборонних постачань.
Перемовини Зеленського і Байдена
- Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з господарем Білого дому Джо Байденом відбулася 7 червня. Американський глава держави запросив українського гаранта на перемовини до Вашингтона.
- У Офісі президента розповіли про те, що Зеленський і Байден обговорили питання російсько-українського конфлікту на Донбасі, ситуацію з газопроводом Північний потік-2 та перспективи вступу України до НАТО. У липні Зеленський повинен відправитися до США на перемовини з Байденом, в рамках яких сторони поговорять про деталі зустрічі Байдена і Путіна у Женеві.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед візитом президента Зеленського до Вашингтона Україна повинна досягти певного прогресу в реалізації реформ. Зокрема, Київ має забезпечити незалежну роботу судової системи, змінити законодавство у сфері корпоративного управління та попрацювати над антикорупційними законами.