"Слідом за свом міністром": радник Авакова зробив заяву про відставку

Шкіряк сказав, що "час настав".
Радник глави МВС України Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади через відставку "його" міністра Арсена Авакова.
Про це Шкіряк написав у Facebook.
"7 років в команді МВС України і близько 10 років поруч з Арсеном Аваковим", - зазначив радник.
Він додав, що "це були дуже бурхливі, на жаль, трагічні, а й героїчні часи".
"Зрештою, всьому свій час, і цей час прийшов. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою", - заявив Шкіряк і додав до посту заяву Авакова про відставку.
Також він написав, що пишається такою співпрацею.
Відставка Авакова: про що повідомляв Главред
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який з 2014 року безперервно займав пост глави МВС, у вівторок, 13 липня, подав заяву про відставку.
- Заява Авакова буде розглянута в ході засідання Верховної Ради в четвер, 15 липня. Інформація офіційно підтверджена.
Хто може очолити МВС
Заміну Арсену Авакову вибирають з двох кандидатів:
- Денис Монастирський
- Олександр Бакумов.
Фракція Слуга народу підтримала кандидатуру монастирського на пост глави МВС.
Хто такий Денис Монастирський
Денис Монастирський-голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.