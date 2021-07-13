"Слідом за свом міністром": радник Авакова зробив заяву про відставку

Шкіряк узодіт слідом за "своїм" міністром / Facebook

Радник глави МВС України Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади через відставку "його" міністра Арсена Авакова.

Про це Шкіряк написав у Facebook.

"7 років в команді МВС України і близько 10 років поруч з Арсеном Аваковим", - зазначив радник.

Він додав, що "це були дуже бурхливі, на жаль, трагічні, а й героїчні часи".

"Зрештою, всьому свій час, і цей час прийшов. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою", - заявив Шкіряк і додав до посту заяву Авакова про відставку.

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Також він написав, що пишається такою співпрацею.

Відставка Авакова: про що повідомляв Главред

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який з 2014 року безперервно займав пост глави МВС, у вівторок, 13 липня, подав заяву про відставку.

Заява Авакова буде розглянута в ході засідання Верховної Ради в четвер, 15 липня. Інформація офіційно підтверджена.

Хто може очолити МВС

Заміну Арсену Авакову вибирають з двох кандидатів:

Денис Монастирський Олександр Бакумов.

Фракція Слуга народу підтримала кандидатуру монастирського на пост глави МВС.

Хто такий Денис Монастирський

Денис Монастирський-голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.