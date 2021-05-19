Зустріч Зеленського і Байдена: в ОП назвали можливе місце та час

Володимир Зеленський та Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі, повідомили в ОП / Reuters

Заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського – Ігор Жовква – заявив, що український лідер та глава США Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі.

Зеленський і Байден зустрінуться, якщо в графіках лідерів держав буде час для заходу, розповів заступник голови ОП в ефірі каналу Україна 24.

Жовква додав, що червневий графік Байдена ще не складено.

"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується у червні, ще визначається", – поділився співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден у червні вирушить в турне в Європу.

Нагадаємо, Байден і Зеленський 2 квітня вперше поговорили телефоном.

На початку травня в Україну приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент під час пресконференції з головним американським дипломатом запросив Байдена в нашу країну.

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова говорила, що проведенню особистої зустрічі Зеленського та Байдена перешкоджає пандемія коронавірусу COVID-19, яка стартувала у березні 2020 року.