Зустріч Зеленського і Байдена: в ОП назвали можливе місце та час

Зеленський і Байден можуть провести зустріч за однієї умови, поділилися в Офісі президента.
Заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського – Ігор Жовква – заявив, що український лідер та глава США Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі.
Зеленський і Байден зустрінуться, якщо в графіках лідерів держав буде час для заходу, розповів заступник голови ОП в ефірі каналу Україна 24.
Жовква додав, що червневий графік Байдена ще не складено.
"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується у червні, ще визначається", – поділився співрозмовник.
Раніше повідомлялося, що Джо Байден у червні вирушить в турне в Європу.
Нагадаємо, Байден і Зеленський 2 квітня вперше поговорили телефоном.
На початку травня в Україну приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент під час пресконференції з головним американським дипломатом запросив Байдена в нашу країну.
Пізніше посол України в США Оксана Маркарова говорила, що проведенню особистої зустрічі Зеленського та Байдена перешкоджає пандемія коронавірусу COVID-19, яка стартувала у березні 2020 року.
- Довідка. Володимир Зеленський став президентом України у травні 2019 року, а Джо Байден очолив США у січні 2021-го.
- Обійнявши президентський пост, Байден спочатку подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, а не Володимиру Зеленському.
- Перша телефонна розмова Байдена і Путіна пройшла 26 січня.
- У середині квітня лідери Штатів та РФ провели ще одну телефонну розмову. Під час бесіди Байден запропонував російському колезі зустрітися на території третьої держави.