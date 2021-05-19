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Зустріч Зеленського і Байдена: в ОП назвали можливе місце та час

19 травня 2021, 16:41
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Зеленський і Байден можуть провести зустріч за однієї умови, поділилися в Офісі президента.

В ОП повідомили, що Зеленський може зустрітися з Байденом в Європі
Володимир Зеленський та Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі, повідомили в ОП / Reuters

Заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського – Ігор Жовква – заявив, що український лідер та глава США Джо Байден можуть зустрітися влітку в Європі.

Зеленський і Байден зустрінуться, якщо в графіках лідерів держав буде час для заходу, розповів заступник голови ОП в ефірі каналу Україна 24.

Жовква додав, що червневий графік Байдена ще не складено.

"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується у червні, ще визначається", – поділився співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден у червні вирушить в турне в Європу.

Нагадаємо, Байден і Зеленський 2 квітня вперше поговорили телефоном.

На початку травня в Україну приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Президент під час пресконференції з головним американським дипломатом запросив Байдена в нашу країну.

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова говорила, що проведенню особистої зустрічі Зеленського та Байдена перешкоджає пандемія коронавірусу COVID-19, яка стартувала у березні 2020 року.

  • Довідка. Володимир Зеленський став президентом України у травні 2019 року, а Джо Байден очолив США у січні 2021-го.
  • Обійнявши президентський пост, Байден спочатку подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, а не Володимиру Зеленському.
  • Перша телефонна розмова Байдена і Путіна пройшла 26 січня.
  • У середині квітня лідери Штатів та РФ провели ще одну телефонну розмову. Під час бесіди Байден запропонував російському колезі зустрітися на території третьої держави.
Володимир Зеленський Джо Байден Ігор Жовква
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