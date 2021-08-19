Зустріч Зеленського та Меркель: Клімкін заявив про нові загрози для України

Меркель приїде з візитом до Києва 22 серпня / Фото УНІАН

Прийдешня зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель несе потенційну небезпеку. Тому Зеленському або його команді потрібно обов'язково провести консультації з США, Євросоюзом, з Польщею та вибудувати чітку матрицю гри. Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я бачу великі ризики. Меркель говоритиме Зеленському: "Володимире, бачиш, я скоро йду. Я є великим фанатом України. Ти не знаєш, якою буде наступна адміністрація, яким буде наступний уряд у Німеччині. Краще домовся зі мною на цих умовах", - сказав Клімкін у коментарі виданню Obozrevatel.

За його словами, мета Меркель не в тому, щоби створити нову спіраль нестабільності. Навпаки, Німеччині потрібна спокійна ситуація з Україною, як з військової точки зору, так і з точки зору енергетичної безпеки.

"Якщо подивитися на ситуацію з Берліна - з одного боку, Путін з Лукашенком, класичні автократи. З іншого - західні суспільства. У центрі - Україна, гібридне суспільство. Ми не є західними, але і не є авторитарним суспільством. З точки зору економіки ми також гібридні. Ця гібридність за визначенням нестабільна. Меркель як фанат стабільності це дуже добре розуміє. І розуміє, що ситуація може розхитуватися або всередині країни, або з Росії", - пояснив ексглава МЗС.

"Я думаю, перед тим як зустрічатися з Меркель, Зеленському або комусь з його команди слід обов'язково спробувати сконтактувати з американцями, з Євросоюзом, з поляками і побудувати чітку матрицю нашої гри. Час для цього є, хоча його і небагато", - резюмував Клімкін.

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Візит Ангели Меркель в Україну

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня очікує на візит канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва. В ході переговорів лідери двох держав повинні обговорити важливі питання україно-німецького співробітництва.

На Банковій пізніше уточнили, що Зеленський та Меркель передусім обговорять питання запуску газопроводу Північний потік-2. Києву потрібні гарантії у зв'язку з введенням в експлуатацію трубопроводу Газпрому. Крім того, також планується обговорення перезапуску переговорів щодо Донбасу.

Також відомо, що перед зустріччю із Зеленським 20 серпня Меркель відправиться з візитом до Москви для переговорів з главою РФ Володимиром Путіним. В ході дискусії сторони планують обговорити німецько-російські відносини, а також актуальні питання міжнародної політики.