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Зустріч Зеленського і Путіна: У МЗС розкрили деталі ситуації

29 травня 2021, 06:26

Україна прагне до якнайшвидшого досягнення прогресу щодо питань миру, сказав Євген Єнін.

Зеленський Путін
Київ і Москва поки що не домовилися про зустріч Зеленського з Путіним – МЗС / Reuters

Наразі між Києвом і Москвою немає домовленостей про зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Порядок денний перемовин лідерів двох держав також поки що не узгоджено. Влада продовжує роботу з врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Безумовно, українська сторона активно працює на всіх рівнях над питанням відновлення миру... Це дуже делікатне питання, формування про факт домовленості відбувається саме тоді, коли ця домовленість досягнута до кінця. На сьогоднішній день такої домовленості, на жаль, немає. Також немає узгодженого порядку денного", - розповів він в ефірі телеканалу Україна 24.

Також він додав, що в такій ситуації Києву слід продовжує працювати над вирішенням ситуації на національному рівні, з країнами-партнерами в рамках нормандського формату і посилювати взаємодію з Вашингтоном.читайте такожСША заблокували зустріч Зеленського і Путіна - дипломат

"Відповідно, ми можемо тільки продовжувати нарощувати наші зусилля як на національному рівні, так і залучати наших партнерів за "нормандським форматом", більш активно співпрацювати з американськими партнерами, для того, щоб питання миру якомога швидше просувалося вперед", - підкреслив Євген Єнін.

Зустріч Зеленського і Путіна

  • Президент України Володимир Зеленський 20 травня сказав про те, що Офіс президента веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.
  • У Кремлі підтвердили факт перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського. Однак у Москві уточнили, що повістка наразі не узгоджена, а проведення подібного заходу під питанням.
  • Як вважає Зеленський, щоб вирішити військовий конфлікт на Донбасі, треба працювати в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до перемовного процесу США.
  • Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з низки важливих питань щодо ситуації на Донбасі.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що Путін готовий вести перемовини із Зеленським щодо Криму. При цьому російський президент не планує обговорювати можливість повернення анексованого півострова Україні.
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