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Зустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли про переговори з Офісом президента

7 жовтня 2021, 14:27

Подробиці озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Путін Зеленський
Озвучувалися і формулювалися різні пропозиції, заявили в Кремлі / колаж УНІАН

У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої майбутнього зустрічі Президентів Росії та України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - триває, але сама повістка ще не сформована.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Київ і Москва намагаються визначити питання, які обговорять лідери країн під час зустрічі, пише "Інтерфакс".

"Дійсно, між офісом президента України та адміністрацією президента нашої країни - це (Дмитро - ред.) Козак - здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі відсутня", — заявив Пєсков.

Таким чином він прокоментував повідомлення низки ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів як підсумковий документ для можливої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Зустріч Зеленського і Путіна

Раніше Дмитро Пєсков, коментуючи ймовірність зустрічі президентом України та РФ, зазначив, у Кремлі не бачать передумов для проведення їх зустрічі до кінця року.

Володимир Зеленський говорив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - зазначив лідер України.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський Володимир Путін
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