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Зустріч Зеленського з Байденом знову перенесли: названа нова дата

29 серпня 2021, 22:58

Зустріч вирішили перенести для того, щоб ситуація в Афганістані не стала перешкодою для переговорів.

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Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 1 вересня

Зустріч українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом знову перенесли-цього разу на середу, 1 вересня, повідомляє Голос Америки.

Спочатку зустріч президентів мала відбутися 31 серпня.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге. Спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутися 30 серпня, проте згодом план змінили.

Перенесення зустрічі лідерів держав у коментарі РБК-Україна підтвердив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, перенесення зустрічі пов'язане з ситуацією в Афганістані.

"Ситуація абсолютно прозора і легко з'ясовна. Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня абсолютно протокольне і пояснюється, в тому числі, і тим, що це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану", - сказав він.

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Подоляк зазначив, що зустріч вирішили перенести для того, щоб ситуація в Афганістані не стала перешкодою для переговорів Зеленського і Байдена.

"Враховуючи непередбачуваність і напруженість ситуації в Афганістані, не може виникати ніяких двозначностей через те, що американській стороні необхідне фокусування на цій темі в цей день. Для України безумовно зручніше провести зустріч лідерів в інформаційній обстановці наступного дня. Коли саме Україна стане ключовим ньюсмейкером американського порядку", - додав представник Банкової.

Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:

Офіційна заява про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтона в Білому домі зробили 21 липня.

Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини по Північному потоку-2.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах по Донбасу.

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