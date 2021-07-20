Скасування строкової служби в Україні: у Слузі народу оголосили про нові терміни

В Україні можуть скасувати строкову службу в армії у 2023 році / УНІАН

Призов на строкову службу до Збройних сил України та інших військових підрозділів можуть скасувати вже з 2023 року. Такий крок передбачено реформами, спрямованими на інтеграцію держави до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

У інтерв'ю Українським новинам він розповів про те, що прийняття закону авторства президента Володимира Зеленського про національний опір має на меті реалізацію військової стратегії, яка передбачає заміну строкової служби в армії з 2023 року.читайте такожУ ЗСУ розповіли про терміни відмови від призову до армії

"Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов'язані з планом членства до НАТО. Військова реформа відбуватиметься далі постійно", - підкреслив Олександр Корнієнко.

Закони Зеленського про національний опір і чисельність ЗСУ

16 липня Верховна Рада підтримала законопроект Володимира Зеленського №5557 про національний спротив. На базі нового закону держава створює систему територіальної оборони.

Також нардепи проголосували за інший законопроект авторства глави держави – №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України на 11 тисяч – до 261 тисячі осіб.