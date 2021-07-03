Вибори, банківська система і безвіз: у МЗС України розкрили плани щодо Кримської платформи

Кримська платформа стане новим шансом для кримчан - Кулеба / УНІАН

Ініціатива, пов'язана з реалізацією Кримської платформи, спрямована на повернення жителям захопленого Криму їх прав і дозволить їм користуватися міжнародними банківськими послугами, правом безвізових поїздок, захищати свою власність в судах, користуватися, а також вибирати свій уряд. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Кримська платформа допоможе жителям окупованого півострова повернути свої втрачені права, і відкриє для них нові можливості.

"Кримська платформа - це спосіб повернути людям у Криму їхні права, починаючи від доступу до освіти і закінчуючи релігійною свободою. А також дозволити їм користуватися міжнародними банківськими системами, захищати власність в судах, користуватися безвізовими поїздками, вибирати свій телеканал або свій уряд", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, 22 червня представник президента у АР Крим Антон Кориневич сказав, що на саміті Кримської платформи очікується підписання політичної декларації, яка зафіксує важливі аспекти деокупації захопленого Росією півострова.

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Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підтвердив, що саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня у Києві. Очікується приїзд високопосадовців, які представлять іноземні держави, і підписання низки важливих документів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба казав, що Росія вкрай серйозно поставилася до Кримської платформи і намагається дискредитувати ініціативу Києва.

На думку Кулеби, саміт Кримської платформи стане найбільш масштабним і впливовим заходом за 30-річчя незалежності України. Москві не вдасться перешкодити реалізації планів Києва.