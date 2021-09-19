Вибори до Держдуми РФ можуть не визнати через Донбас - Офіс президента

У Зеленського висловилися про вибори до Держдуми / Reuters

Світова спільнота запросто може не визнати поточні вибори в Росії до Держдуми. Причина тому - залучення до виборів жителів ОРДЛО, розповів народний депутат з фракції Слуга народу і представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський в ефірі Україна 24.

"Будь-які реакції з боку органу державної влади на факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях завжди є дієвими. Тобто потрібно оцінювати ці обставини, оцінювати в комплексі. І треба дивитися, яким чином реагують міжнародні інституції, в тому числі ООН і Європарламент, з приводу тих чи інших подій, які ми зараз з вами обговорюємо", - заявив політик.

При цьому він нагадав, що Європарламенті застерегли Москву від порушення основоположних принципів виборчого права на виборах до Держдуми РФ. За його словами, цими виборами Кремль намагається показати, що на окупованих українських територіях проживають росіяни.

читайте такожВ окупованому Криму зухвало відреагували на санкції РНБО через вибори до Держдуми

"Оскільки в даному випадку мова йде про виборчий процес у широкому сенсі до Державної думи, яка обирається, в тому числі за участю політичних партій, то розмежувати ту частину народних обранців Державної Думи, які будуть обрані за участю громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в принципі буде неможливо. Тому, звичайно, необхідно поставити питання щодо легітимності всієї Державної Думи", - підсумував Веніславський.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.