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Виселення росіян з Криму: Резніков відповів на погрози з Росії

10 квітня 2021, 16:03
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Член уряду впевнений, що деяким громадянам РФ доведеться покинути Крим.

Резніков відповів на погрози з РФ через план щодо півострова
Олексій Резніков відповів на погрози з Росії через план щодо Криму / УНІАН

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував погрози й глузування, які озвучували в РФ після того, як він розповів про план виселення з Криму півмільйона росіян.

У Росії можуть сміятися, але так все і трапиться, розповів член Кабміну в інтерв'ю ВВС News Україна.

Співрозмовник підкреслив, що ніщо не вічне, і навіть Радянський Союз розпався.

"...Ніхто не вічний у своєму кріслі. Наприклад, німецько-фашистські злочинці навіть не уявляли, що Нюрнберг (Нюрнберзький судовий процес після Другої світової війни – Ред.) може відбутися так швидко...", – додав чиновник.

Нагадаємо, наприкінці березня Олексій Резніков говорив, що Україна планує після повернення Криму під свій контроль виселити з півострова 500 тисяч росіян, які незаконно переїхали.

У РФ швидко відреагували на заяву міністра – з'явилися глузування і погрози. Зокрема, заговорили про намір оголосити його у розшук.

Очільник комітету російської Держдуми у справах Союзу Незалежних Держав Леонід Калашников стверджував, що українці "прокинуться" й виженуть подібних чиновників.

Незаконна анексія Криму

  • У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
  • Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Олексій Резніков
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