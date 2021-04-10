Виселення росіян з Криму: Резніков відповів на погрози з Росії

Олексій Резніков відповів на погрози з Росії через план щодо Криму / УНІАН

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував погрози й глузування, які озвучували в РФ після того, як він розповів про план виселення з Криму півмільйона росіян.

У Росії можуть сміятися, але так все і трапиться, розповів член Кабміну в інтерв'ю ВВС News Україна.

Співрозмовник підкреслив, що ніщо не вічне, і навіть Радянський Союз розпався.

"...Ніхто не вічний у своєму кріслі. Наприклад, німецько-фашистські злочинці навіть не уявляли, що Нюрнберг (Нюрнберзький судовий процес після Другої світової війни – Ред.) може відбутися так швидко...", – додав чиновник.

Нагадаємо, наприкінці березня Олексій Резніков говорив, що Україна планує після повернення Криму під свій контроль виселити з півострова 500 тисяч росіян, які незаконно переїхали.

У РФ швидко відреагували на заяву міністра – з'явилися глузування і погрози. Зокрема, заговорили про намір оголосити його у розшук.

Очільник комітету російської Держдуми у справах Союзу Незалежних Держав Леонід Калашников стверджував, що українці "прокинуться" й виженуть подібних чиновників.